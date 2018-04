Meizu 15 - trio pametnih telefona različitih razina

Za Meizu 15 Plus, Meizu 15 i Meizu M15 u izradi kućišta korišten je kompozitni materijal od nehrđajućeg čelika i aluminija. Preferirali su zaslone s klasičnim omjerom 16: 9 i nisu kopirali urez (notch), što je za svaku pohvalu. Posvetili su dosta pažnje detaljima. Elementi oko prednje strane fotoaparata pažljivo su maskirani.

Tipka mBack postala je okrugla, može zamijeniti sve tri virtualne za upravljanje sustavom, ali još uvijek sadrži senzor otiska prsta koji može otključati uređaj u samo 0,08 sekundi. Također, korišten je novi sustav vibracija koji, prema Meizu, može biti jednak Apple Taptic Engineu.

Prednje kamere cijele linije oslanjaju se na 20 MP senzor. Sva ti modela imaju Bluetooth i Wi-Fi adaptere, te GPS prijemnik. Jedan od nedostataka linije je što uređaje pokreće Android 7 s dodatkom FlymeOS koji je jako daleko od stock Androida. Naravno, uređaji dolaze s AI značajkama i prepoznavanjem lica. Sada idemo na detaljne karakteristike novih proizvoda.

Meizu 15 Plus

Meizu 15 Plus među najzanimljivijim karakteristikama ima Exynos 8895 10nm okta-core čip na taktu 2,5 GH. To je isti SoC koji ćete naći u Galaxy Note8 i S8. Dobio je Super AMOLED 5,95 -inčni zaslon omjera prikaza 16: 9 i rezolucije 2.560 x 1.440 piksela. Za snimanje fotografija i videa, Meizu 15 Plus ima Sony IMX380 primarni 12 MP senzor (1 / 2,3-inča s pikselima 1,55 mikrona) i dodatni od 20 MP Sony IMX350 sa širokokutnim objektivom. Potonji donosi trostruko zumiranja bez gubitka kvalitete. Primarni modul je optički (OIS) i elektronički (EIS) stabiliziran i otvora objektiva F / 1,8. Tu su i značajke kao što su multi-frame smanjenje šuma i HDR algoritam. Uređaj se može pohvaliti stereo zvučnicima.

Meizu 15 Plus specifikacije

• Dimenzije i masa: 153,8 x 78,25 x 7,25 mm, 177 grama

• Ekran: Super AMOLED, 5,95 inča

• SoC: Exynos 8895 na 2,5 GHz + Mali-G71 MP20 GPU

• Memorija: RAM 6 GB - interna flash 64/128 GB

• Kamere: stražnja - 12 MP (f / 1,8) + 20 MP (f / 2,0), OIS, EIS, PDAF, laserski fokus, 2x optički zoom // prednja 20 MP, f / 2,0

• WiFi 802,11 ac / b / g / n (2,4 + 5 GHz), Bluetooth 4,2, LTE, GPS, GLONASS, Galileo, SBAS, QZSS

• Ostalo: stereo zvučnici, USB C, utičnica od 3,5 mm

• Baterija: 3500 mAh + brzo mCharge punjenje (24 W)

• Moduli: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4,2, GPS, GLONASS

• Priključci: USB Type-C, 3,5 mm

Meizu 15

Meizu 15 zadržava AMOLED zaslon 5,46 inča i razlučivosti 1920 x 1080 piksela. Pogoni ga Snapdragon 660 s 4 GB RAM-a, grafičkim kontrolerom Adreno 512, i 64/128 GB interne memorije. Dijeli isti sustav kamera kao i Meizu 15 Plus, osim što nema OIS, već samo EIS stabilizaciju.

Meizu 15 specifikacije:

• Dimenzije i masa: 143 × 72,7 × 7,25 mm, 152 grama

• Ekran: AMOLED, 5,46 inča - FHD

• SoC: Qualcomm Snapdragon 660 s frekvencijom od 1.8 GHz / Adreno 512 /

• Memorija: RAM 4 GB - interna 64/128 GB

• Glavna kamera: 12 MP + 20 MP

• Prednja kamera: 20 MP

• Moduli: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4,2, GPS, GLONASS;

• Priključci: USB Type-C, 3,5 mm za slušalice

• Baterija: 3000 mAh s podrškom za brzo punjenje mCharge;

Meizu M 15

Meizu M15 je najpristupačniji u ovoj postavi, Ima 5,46 inčni LTPS LCD umjesto AMOLED-a. Dobivate samo jedan 12 MP senzor veličine piksela 1,4-mikrona i optiku s f / 1.9 otvorom. Osim toga, tu je Dual Pixel AF, što je iznenađujuće za "lite" model.

Meizu M 15 specifikacije

Dimenzije i masa: 143,62 × 72,38 × 7,45 mm, 145 grama

Zaslon: IPS, 5,46 inča s rezolucijom od 1920 x 1080 piksela

SoC: Qualcomm Snapdragon 626 s frekvencijom od 2,2 GHz

Grafika: Adreno 506;

Memorija: 4 GB RAM + 64 GB

Kamere: 12 MP primarna - prednja 20 MP

Povezivanje: 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11n (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 4,2, GPS, GLONASS; USB Type-C, 3,5 mm audio

Baterija: 3000 mAh

Novi proizvodi nisu premium modeli jer imaju, zapravo, već SoC star godinu dana. Međutim, nisu vrlo skupi, pa vjerojatno mogu pronaći svoje kupce.