Meizu M6s - veliki izduljeni zaslon novog flagshipa

Meizu je predstavio svoj prvi uređaj sa zaslonom od ruba do ruba i bočnim senzorom otiska prsta - Meizu M6s s 5,7″ HD + zaslonom s omjerom 18:9 od ruba do ruba.

Veliki izduljeni zaslon poboljšava erogonomiju i korisnicima omogućuje veći zaslon u prihvatljivijim gabaritima kućišta.

Na zaslonu može biti prikazano do 15% više teksta tijekom provjere pošte ili surfanja.

Meizu je i kod nas sve poznatiji brand, s razlogom - poznat je po kvalitetnim uređajima. Dok je jedan Xiaomi brljao kvalitetom, Meizu si to nije dozvolio. Uostalom, to je jedini Kinez kojem Samsung daje svoje Exynos procesore i OLED zaslone, a to valjda govori nešto.

Više detalja pročitajte na portalu preporucamo.com