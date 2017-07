Mikročipovi pod kožom zaposlenika? Zašto ne...

Na prvi pogled izgleda kao teorija urote: tvrtka ugrađuje mikročipove pod kožu svojih zaposlenika. No prevarili biste se. Nije riječ ni o kakvoj teoriji urote, a zaposlenici stoje u redu da iskoriste priliku.

Prvog kolovoza, zaposlenici Three Square Market iz Visconsina u SAD-u moći će se odlučiti za ugradnju mikročipa veličine zrna riže u kožu između palca i kažiprsta. Ako to učine, sve radnje koje uključuju RDFI tehnologiju, poput, u njihovom slučaju, ulaska u zgradu ili plaćanja ručka u kantini, moći će obaviti jednim zamahom ruke.

Ugradnja čipova nije obavezna, no više od 50 zaposlenika, od njih 80 ukupno, dobrovoljno se javilo za tu priliku.

"Ja sam od početka bio 100 posto za." Rekao je jedan od softverskih inženjera, Sam Bengtson. "U narednih desetak godina takve stvari će postati normalne, a ja sam s tim novotarijama želio početi čim prije, samo da mogu reći da sam ih isprobao."

Drugo dvoje zaposlenika, Jon Krusell i Melissa Timmins malo su skeptičniji. Krusell tvrdi da je bio uzbuđen zbog nastanka ove tehnologije, ali da će radije nabaviti prsten s čipom, a Timmins je nervozna pomišlju da u tijelo ugrađuje bilo kakav uređaj, pogotovo nešto novo o čemu još ništa ne zna. Oboje od njih isto tako vjeruju da će u sljedećih nekoliko godina ova tehnologija masovno zaživjeti.

Ovaj program, koji je zapravo rezultat partnerstva između tvrtke Three Square Market i švedske firme the Biohax International, smatra se prvim takve vrste, no izgleda da to ipak nije slučaj. Sličnu stvar već su razvili u švedskoj tvrtci Epicenter, no oko tehnologije i dalje se postavljaju brojna pitanja, ona o zaštiti privatnosti, ali i zdravlja.

Alessandro Acquisti, profesor na Carnegie Mellon University's Heinz College tvrdi kako tvrtke često uvjeravaju da su čipovi sigurni i šifrirani, no smatra da je to šifriranje široki pojam, jer teško je znati koliko se te šifre zapravo lako hakiraju. Drugi problem koji naglašava je prenamjena tehnologije. Ono što danas služi kako bi se lakše plaćao ručak, tvrtka kasnije može koristiti kako bi pratila svaki zapolenikov korak.

"Jednom kad se ugrade, teško je predvidjeti ili zaustaviti svrhu u koju će se ubuduće koristiti," kaže dr.Aquisti.

No Todd Westby, izvršni direktor spomenute tvrtke govori kako se radi o RDFI čitaču, a ne GPS uređaju. Tvrdi da je čip pasivan uređaj koji samo može davati podatke u trenutku u kojem se oni od njega zatraže i nitko ga ne može koristiti za praćenje. Napominje da mobilni uređaji u svakom trenutku odašilju više podataka nego njihov RFID uređaj.

Wetsby dalje govor da je od trenutka predstavljanja tehnologije u tvrtci nailazio samo na komentare u korist razvijanju tehnologije. "Nadišlo je sva moja očekivanja. Oni žele biti čipirani. Cijela moja obitelj dat će ugraditi čipove - moja dva sina, moja supruga, a i ja", kaže.

"Na kraju krajeva, mi smo tvrtka koja razvija tehnologiju, i svi smo uzbuđeni zbog toga," tvrdi Wetsby.

Izvor.