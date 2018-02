Minhenska konferencija: Dan Europljana

Središte Münchena je opet pod opsadom policije, ali organizator konferencije Wolfgang Ischinger nije se baš punim srcem ispričao građanima zbog neugodnosti koje će ih pratiti do ove nedjelje. Jer odavno nije bilo tako važno da se susretnu različiti akteri i suoče svoje stavove obzirom da „stanje globalne sigurnosti je danas nestabilnije nego što je ikad bilo od raspada SSSR-a", izjavio je Ischinger za DW. „Nestabilnost Srednjeg istoka koji stvara rizik još većeg sukoba. Problem atomskih ambicija Sjeverne Koreje neće nestati samo ako gledamo lijepe slike sa Olimpijskih igara. A tu je i neriješeno pitanje kako mi na Zapadu da se postavimo prema Rusiji - pomislite na Ukrajinu, na Krim."

No prvi dan su prije svega osvojili Europljani i to zahvaljujući dvjema ženama u dvorani u kojoj prevladavaju muškarci, nerijetko i u uniformama. Jer ministrice obrane Njemačke i Francuske, Ursula von der Leyen i Florence Parly su se strastveno založile za snažniju vojnu suradnju unutar Europske unije i za veću neovisnost od SAD. Te dvije zemlje i same žele poslužiti kao primjer putem zajedničkih vojnih projekata, poput novog tenka i borbenog zrakoplova. „Mi želimo ostati transatlantski, ali i postati više europski", izjavila je njemačka ministrica.Problemi koje je nabrojio organizator su došli na dnevni red već prvog dana Konferencije ovog petka. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je pozvao SAD i Sjevernu Koreju na neposredne razgovore. Emir Katara, šeik Tamin Bin Hamad al Thani je uspio u svom govoru najteže optužiti Saudijsku Arabiju i njenog vladara bez da je jedan jedini put spomenuo ime države koju optužuje. On traži postizanje regionalnog sporazuma o sigurnosti „prije nego što se sve raspadne", rekao je šeik.

EU nije konkurencija NATO-u

Von der Leyen je nastavila kako se već ustalio običaj da su SAD odgovorne za vojne, a Europljani za humanitarne probleme. To više tako ne može biti: i Washington se mora više suočiti sa humanitarnim problemima, baš kao što Europljani moraju preuzeti i vojnu inicijativu. No isto tako dodaje i da ova inicijativa unutar EU „nije nikakva konkurencija" NATO-u.

Na rubu konferencije u Münchenu je priređena i svojevrsna europska premijera: šefovi tajnih službi Njemačke, Francuske i Velike Britanije su održali zajedničku konferenciju za novinare na kojoj su najavili kako će nastaviti i još više produbiti suradnju, bez obzira na Brexit. Štoviše, ove subote je to naglasila i britanska premijerka Theresa May. Ali šefovi BND-a, DGSE i MI6, Bruno Kahl, Berard Emie i Alex Younger ipak nisu mogli iz vlastite kože tajnih službenika: novinari su upozoreni da mogu objaviti tu namjeru, ali sve ostalo što će biti rečeno će biti „off the Record". Što će i kako će ta suradnja izgledati ipak ne smije dospjeti u javnost.To bi moglo umiriti glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga, koji je za DW upozorio kako „Europska unija nije u stanju sama zaštiti Europu". Nakon Brexita ispada da 80% vojnih izdataka NATO-a pokrivaju članice saveza koje nisu i članice EU, prije svega su to SAD i Turska.