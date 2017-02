Ministry u Tvornici kulture 7. lipnja

U Zagreb po prvi put stiže jedan od najutjecajnijih i najznačajnijih industrial metal bandova svih vremena. Ministry su osnovani 1981. u Chicagu i u najranijoj fazi djelovali kao new wave synthpop bend čiji je debut "With Sympathy" čak ušao u gornji dom Billboardove ljestvice. No, već s drugim izdanjem, "Twitch"iz 1986., a pogotovo albumom "The Land Of Rape And Honey" Al Jourgensen, osnivač, glavni autor i do danas jedini stalni član, napravio je krucijalan zaokret prema zvuku po kojem je ušao u glazbenu povijest.

Globalni proboj bend je doživio epohalnim albumom "Psalm 69: The Way To Succeed And The Way To Suck Eggs" 1992. koji se, nošen briljantnim singlom "Jesus Built My Hotrod", smatra najznačajnijim izdanjem industrial glazbe uopće. "Psalm" je prodan u gotovo od 2 milijuna prijmjeraka, bendu osigurao poziciju na Lollapalooza turneji te otvorio put za mainstream uspjeh izvođačima poput Marilyn Mansona I Rammsteina.

Ministry - "Jesus Built My Hotrod"

Tijekom nekoliko desetljeća kroz grupu je prošlo dosta glazbenika, ali jedina konstanta je Al Jourgensen životopisni frontman i jedna od najlegendarnijih figura alternativne scene 90tih. Činjenica da je Al i dalje živ čudi svakog povjesničara glazbene industrije. Naime, Uncle Al je više puta proglašavan bilo mrtvim ili nestalim, u klinikama za liječenje od ovisnosti proveo je dobar dio svoje bogate karijere, a početkom 2001. skoro mu je amputirana ruka zbog ugriza pauka. Ipak, Al je, uz krojenje kompletnog glazbenog žanra uspješno surađivo s mnogim glazbenicima, oformio još nekoliko uspješnih bendova (Revolting Cocks, Lard...), brojnim obradama pokazao širinu glazbenog znanja, a uspio je čak uloviti i nominaciju za Grammyja.

Ministry - "Just One Fix"

Nakon 4 godine pauze, Ministry su se ponovo okupili 2012. nakon čega su objavili svoj posljednji studijski album "From Beer To Eternity". Materijal posvećen preminulom gitaristi Mikeu Scacciju trebao je biti posjednji u karijeri ovih industrial divova, ali možda Al ponovo promjeni mišljenje.

Nastup u Tvornici 07. lipnja bit će im prvo pojavljivanje pred hrvatskom publikom

Ulaznice

Ulaznice su u prodaji od utorka, 14. veljače. Od Dana zaljubljenih do 2. travnja iznosit će 130 kn, od 3. travnja do 6. lipnja 150 kn, a na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 170 kn.

