Mirisi i seksualna privlačnost

Ljubav može poremetiti naš tjelesni sustav, a pogotovo naša osjetila - to će vam potvrditi svaka osoba koja je u životu bila zaljubljena preko ušiju.

Međutim, istraživanja su otkrila da velik dio naše 'uspješnosti' u vezi i seksualne privlačnosti ovisi o osjetilu njuha i mirisima.

Studija u znanstvenom časopisu Biological Psychology istraživala je razliku između veza ljudi koji imaju osjetilo mirisa i onih koji su rođeni bez razvijenog osjetila. Istraživanje je dokazalo da su osobe bez osjetila mirisa bile manje društvene i nesigurnije.

Kod muškaraca je bilo vidljivo da imaju manje partnerica. Muškarci s ošijim osjetom mirisa imali su otprilike dvije veze, a oni s normalnim osjetilom deset. Objašnjenje za to je da su muškarci bez osjetila mirisa manje avanturistički nastrojeni i zabrinuti za to kako ih drugi vide.

U istraživanju iz 1995. dokazano je da žene preferiraju miris muškaraca čiji se glavni kompleks gena tkivne podudarnosti ( MHC) razlikuje od njihovog.

Ovo, navodno, dolazi s evolucijskom pozadinom: žene izbjegavaju one koji slično mirišu kao one jer žele zaštiti svoje potomke od bolesti odnosno sve aludira na to da se želi izbjeći dobivanje potomaka u rodbinskim vezama.

U znanstvenom časopisu Frontiers in Psychology znanstvenici su otkrili da kako netko miriše odmah utječe na naš dojam o njima.

Putem mirisa odmah otkrivamo kakav je netko, koliko je star i koliko je plodan. Dokazano je i da žene koje koriste hormonsku kontracepciju teže registriraju MHC koji im odgovara.

Industrija je ovakva istraživanja prepoznala pa su se na tržištu uskoro pojavili parfemi s feromonima. Ovi umjetni mirisi sintetički su napravljeni i, navodno, su jakiafrodizijaci. Iskustva tvrde da se seksualna želja, posebno kod žena, probudi ako osjete molekule ovog spoja.

Sljedeći put kada birate parfem, birajte pametno, a možda je najučinkovitiji način i da pustite da vaš vlastiti miris odradi magiju.