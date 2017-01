Mislite da su vam djeca debela? Nemojte!

Prekomjerna tjelesna masa drugi je najčešći uzrok preventabilnih smrtnih slučajeva (prvi je pušenje) te šesti je najvažniji čimbenik rizika razvoja kroničnih bolesti. Ukupni životni vijek već je smanjen uslijed nekih posljedica pretilosti poput kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa i nekoliko vrsta karcinoma.

Nedavno je pokazano da pretilost u dobi od 40 godina smanjuje životni vijek za 7 godina. Kompleksan patološki proces koji uzrokuje pretilost odraz je utjecaja okoline, genetičkog nasljeđa i odnosa pojedinaca prema hrani i svojemu tijelu.

Pretilost, sa širokim spektrom komorbiditeta, zahtijeva pažljivu kliničku procjenu kako bi se identificirale čimbenici uzroka i definirale najbolje metode liječenja. Uspješnost gubitka tjelesne mase ovisi o trajnim promjenama prehrambenih navika, unosa energije i intenziteta tjelesne aktivnosti.

No, ima roditelja koji misle da su im djeca pretila i to im stalno govore, što je potpuna katastrofa, jer je dokazano da su kod ove djece povećani izgledi za neuspješne dijete koje u konačnici dovode do dodatnog povećanja tjelesne mase.

Uočena pojava je bila prisutna kod djece oba spola.

Znanstvenici s University of Liverpool i Florida State University su se koristili podacima prikupljenih na uzorku od oko 8500 obitelji.

Djeca su za potrebe istraživanja bila praćena 10 godina, a na početku promatranog razdoblja djeca su bila u dobi od 4 do 5 godina.