Mitovi o masturbaciji koje možete odmah zaboraviti

Evo nekoliko grozota, zabluda, laži i mitova kojima protivnici masturbacije poučavaju druge. Želite li pak upoznati 69 mitova u seksu toplo preporučamo knjigu 'Don't Put That in There!' koju potpisuju dr. Aaron E. Carroll i dr. Rachel C. Vreeman.

Od samozadovoljavanja ćete postati slijepi

Doista nam nije jasno gdje su pronašli bilo kakvu osnovu za ovu tezu. Gospodo i dame, svi smo mi masturbirali, ponajviše u tinejdžerskim danim. Kasnije smo to radili uz pomoć partnera kao dio igre, predigre. Je l' itko vas oslijepio? Je l' se ikome barem malo pogoršala dioptrija? Vjerujem da nije.

Izrast će vam dlake na dlanovima

Još u 1940-tim godinama kad je sprovedeno svojevrsno prvo istraživanje na ovu temu poznati je podataka da 94% muškaraca te 40% žena redovito masturbira. Danas je ta brojka veća i izjednačenija. Jeste li primijeti nekoga s dlakavim dlanovima?

