Mješavinom lijekova protiv HIV-a?

HIV se često otkriva kada je već prekasno, nakon što pohara imunološki sustav i osobu ostavi ranjivom i osjetljivom.

Kako bi se borili protiv te činjenice, liječnici su pokušali prepisati mješavinu lijekova na samom početku terapije protiv HIV-a s ciljem da spriječe daljnje infekcije.

Rezultati istraživnja objavljeni su u časopisu England Journal of Medicine, a pokazuju pad broja smrtnih slučajeva za 27%.

HIV sam po sebi ne ubija, nego ostavlja tijelo izloženo opasnim bakterijskim infekcijama poput tuberkuloze, upale pluća i gljivica koje mogu uzrokovati meningitis. No, antiretroviralna terapija donosi svoju vrstu rizika. Ona pomaže u obnavljanju imunološkog sustava, no ako dođe do infekcije tijekom primjene lijekova, oni mogu izazvati reakcije u mozgu, a time i smrt.

Zato su liječnici skupini pacijenata s CD4 brojem (mjeri broj CD4 ćelija koje služe predviđanju progresije bolesti i određivanju tarapije za liječenje od HIV-a u krvi) manjim od 100 dali mješavinu lijekova koja je, uz standardnu antiretroviralnu terapiju protiv HIV-a, uključivala antibiotike.

Pacijenti s CD4 brojem ispod 50 imaju 6 puta više šansi umrijeti u roku od 24 tjedna od onih s CD4 brojem iznad 100.

Istraživanje je provedeno u Ugandi, Zimbabveu, Malavi i Keniji, a uključivalo je 1 805 pacijenata starijih od 5 godina.

Inače bi u jedan pacijent od njih deset umro u prvih tjedan dana od postavljene dijagnoze, no ovo istraživanje pokazalo je da je preventivna terapija dovela do sljedećih rezultata:

Stopa smrtnosti pala je za 27%

Tuberkuloza se pojavila u 28% manje slučajeva

Kriptokokne bolesti pojavile su se u 62% manje slučajeva

Gljivične infekcije uzrokovane candidom pojavile su se u 58% manje slučajeva

Hospitalizacija pacijenata smanjena je za 17%

Na svakih 100 liječenih, spašena su 3 života.

Jadna od autorica israživanja, frofesorica Diana Gibb, iz MRC Clinical Trials Unit, za BBC je izjavila: "Može se spasiti preko 10 000 života (globalno), ali također spriječiti tuberkulozu, kriptokokni meningitis te hospitalizacija pacijenata koja je uvijek skupa."

"Zato smatram da ovaj pristup može imati veliko značenje, a jednostavan je dodatak uobičajenom liječenju."

Ova vrsta liječenja skuplja je samo 5 dolara po pacijentu od standardnog, a s obzirom da su svakome pacijentu prepisani svi lijekovi, nema potrebe za dodatnim pretragama.

Profesor Gibb je na konferenciji o HIV-u u Parizu izjavio da je ova vrsta liječenja financijski vrlo isplativa u Africi, a smatra i da bi se u budućnosti mogla koristiti kod liječenja ostalih pacijenata.

Mnogi pacijenti koji su sudjelovali u ovoj vrsti liječenja izgledali su zdravo kada su testirani na HIV, a unatoč CD4 broju od 36, samo je polovina njih pokazivala simptome. Zbog toga se mnogi liječnici diljem svijeta slažu se da se terapija lijekovima treba prilagoditi pacijentu, te da nije dovoljna samo antiretroviralna terapija.