Mjesečeva dijeta - prirodan način skidanja viška kilograma

Mjesečeva dijeta jedna je od onih čija privlačnost ne prestaje s godinama i novim trendovima, a teško je i procijeniti koliko je stara. No, bez obzira na sve dijete koje su se u međuvremenu pojavile, oni koji je primjenjuju kunu se da je učinkovitija od bilo koje druge, a ujedno i najlakša.

Pa kad je već tako, da vidimo o čemu se radi, ništa vas ne košta da je isprobate i skinete višak kilograma na jednostavan i nezahtjevan način.

Kako se provodi mjesečeva dijeta?

osnovna mjesečeva dijeta zahtijeva da ste držite plana na novi pun mjesec ili mlađak svih 24 sata (dva dana mjesečno). Proširena verzija zahtijeva 'rad' za vrijeme svake glavne faze Mjeseca (4 dana mjesečno)

kad je vrijeme, postite samo s vodom ili sokom dok ne prođe mjesečeva faza

Kako djeluje mjesečeva dijeta?

Mjesečeva dijeta (koju još zovu lunarna ili dijeta vukodlaka) uspijeva jer Mjesec ima utjecaj na naše tijelo, slično gravitacijskoj sili koju ima na Zemljine ocene i rijeke. Ali samo zato jer zvuči jednostavno ne znači da i jest jednostavno - ili da je dugoročno rješenje.

"To je u osnovi plan posta, i dok može biti istina da Mjesec ima neki utjecaj na našu težinu jer ima veze s gravitacijskim silama, to sigurno nije u velikom obujmu. Ono što radite četiri dana u mjesecu neće dovesti do dugoročnog gubitka kilograma pošto je dosljednost ključ uspjeha", rekla je Dawn Jackson Blatner, nutricionistica i autorica knjige "Feksitarijanska dijeta" za Redbook.

Imajte na umu da je moguće izgubiti tri kilograma u jednom danu, i to sve u vodi. No, to se brzo vraća jer naša tijela prirodno imaju tok vode od oko dva kilograma u bilo kojem trenutku. Budući da mjesečeva dijeta izbacuje ugljikohidrate, možete izgubiti i više na težini jer ugljikohidrati zadržavaju vodu u organizmu.

No, sve će se to vratiti, ako nakon dijete nastavite s oprehranom kao do tad. Probajte nakon završetka sporije jesti hranu, smanjiti unos, grickati povrće i jesti urovnotežene obroke po redovitom rasporedu.

Što smijete jesti?

Prvotno se unosila samo voda, ali zbog napornog i stresnih poslova, uvedeni su i sokovi. Važno je unositi puno tekućine. Osim vode, možete piti i svježne voćne sokove, nezaslađene čajeve ili iscijeđene sokove od povrća. Pijte vodu svaka dva sata kako ne bi došlo do dehidracije.

Post traje 24 sata, od trenutka kad počne mjesečeva mijena. Ako imate problema s niskim krvnim tlakom, dijabetesom i bubrezima, pitajte liječnika za savjet.

Pročitajte kada su Mjesečeve mijene u 2017. i krenite