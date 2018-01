Mogu! konferencija za sve koji žele više

Znate onu priču o Zlatokosi? Ukratko, jedna od mogućih verzija ide ovako: Zlatokosa je nakon dugog traganja šumom, zalutala u kućicu u kojoj živi obitelj medvjeda. Bila je gladna a na stolu u blagovaonici su bile tri zdjelice s kašom - isprobala je kašu iz velike zdjelice i bila je prevruća, iz male - prehladna i iz srednje - kaša je bila po njenom ukusu.

Kad se najela poželjela je odmoriti noge i u dnevnoj sobi isprobala tri različita naslonjača. U najvećem je samo potonula, u srednjem su joj noge visile, dok se u najmanjem naslonjaču ugodno smjestila. Dugo je čekala i prispavalo joj se. Otišla je do spavaće sobe i zaspala u prvom krevetu na koji je naišla.

Dok je spavala, obitelj medvjeda se vratila i napravila inventuru o tome koliko što se dogodilo dok ih nije bilo. U trenutku kada su došli do spavaće sobe, Zlatokosa se probudila, prestrašila medvjeda i vrišteći, pobjegla od opasnosti i nikad se nije vratila. Iako je ovo vrlo popularna priča - vjerojatno se pitate kakve veze ima sa svakim od nas i kako je povezana s motivacijom.

Kada ste zadnji puta znatiželjno istraživali? Na ovo pitanje, mnoštvo ljudi napravi dugu pauzu prije nego u čudu zaključe - „kad sam bio/bila dijete, u vrtiću". Što vas priječi da znatiželjno istražujete danas? Strah, ograničavajuća uvjerenja, promišljanje kako bi to bilo djetinjasto, mišljenje da ste sada odrasli i da se od vas očekuje da znate sve odgovore i rješenja... Ovdje bi se moglo još mnogo toga navesti i sve bi vodilo prema istom rezultatu. Koliko ste puta spremni pokušati? Pa i potpuno iznova? Ustrajnost i fokus su važne karakteristike i za poslovni i za privatni život, a često se smatraju pod ono „pa, podrazumijeva se!" - Ništa se ne podrazumijeva!

Pitanja je mnogo i sigurno znate što vam je činiti. Puno je zahtjevnije znati kako. Mogu! Konferencija daje odgovore kako i pronalazi nove puteve i nova pitanja što, iza kojih slijedi kako. Prilika je to da upoznate one koji nisu imali zaleđe bilo koje vrste i uspjeli su - od mladog studenta do gospođe koja u 60-ima pokreće još jedan pothvat. U Hrvatskoj!

Četiri izuzetna predavača podučit će vas vještinama uspješnog komuniciranja (i komunikacija je ključna za uspjeh!), usklađivanju života u sveprožimajućim promjenama, osvješćivanju emocija koje su nam autentična informacija i pronalaženju vremena za uspjeh.

Narodna uzrečica kaže - „pametan uči na tuđim, a budala na svojim greškama". Budite pametni i naučite na iskustvu Zlatokose - umjesto da pobjegnete, dođite na Mogu! Konferenciju i doznajte kako ustrajati, kako nanovo živjeti znatiželju, kako biti fokusiran na želje i ciljeve u svom životu, kako svoje osjećaje prigrliti i koristiti ih kao vjetar u jedrima, kako se povezati s drugima i ostati povezan i nakon konferencije, kako unaprijediti svoj život, kako biti sretan i uspješan - usprkos i unatoč ograničenjima kojima nas pokušavaju obuzdati! Naučite da vam dan počinje i završava s Mogu!

www.mogu-konferencija.com