Mogu li se predvidjeti vulkanske erupcije?

Na Baliju se sa strahom iščekuje neizbježna erupcija vulkana Agung. Tisuće je ljudi evakuirano, a zatvorene su i nacionalne zračne luke. Pepeo je prekrio zrak, a rijeke lave spuštaju se niz planinu.

No kako se sa sigurnošću može znati da će doći do erupcije?

Simon Carn, volkanolog sa Sveučilišta u Michiganu govori da je teško predvidjeti erupciju bilo kojeg vuklana ili slijed događaja nakon nje. "U takvim sitacijama vulkanolozi prate aktivnost vulkana i prema onome što se već dogodilo predviđaju ono što će tek uslijediti."

Baš kao što je slučaj i s potresima, nemoguće je znati kada će pojedini vulkan eruptirati i kako će velika biti erupcija. No materijali i podaci o ranijim erupcijama u tome ipak mogu pomoći znanstvenicima.

Za razliku od obrazaca po kojima se predviđa meteorološko vrijeme, a koji se promatraju u zraku, faktori koji dovode do vulkanske erupcije trebaju se tražiti duboko pod zemljom, puno dublje nego možemo doprijeti modernom tehnologijom.

Zbog toga se oslanjamo na promatranja i ispitivanja starih naslaga pepela i blata koji nam mogu dati informacije o uzorcima po kojima su se odvijale ranije erupcije. Na taj način možemo saznati je li vulkan izbacio lavu, hoće li se u zraku naći komadići kamenja i stakla i slično.

Pomaže nam i podrhtavanje tla. Manji potresi koji su Indoneziju pogađali u rujnu bili su glavni razlog zašto su znanstvenici podigli uzbunu oko Agunga. Seizmička aktivnost ispod postojećeg vulkana uvijek je dobar pokazatelj. Magma pod zemljom pomiče kamenje na površini zemlje koje naposljetku puca pod pritiskom.

No nisu svi vulkani isti, pa tako potresi uopće ne moraju ukazivati na to da će doći do erupcije.

U današnje doba, u predviđanje erupcija umiješani su i sateliti. GPS tehnologijom mjeri se koliko se pomiče tlo iznad vulkana kad se pomiče magma ispod zemljine površine.

No, satelitska predviđanja daleko su od toga da postanu potpuno vjerodostojan način predviđanja erupcija jer sateliti mjere stanje iznad vulkana svakih nekoliko dana ili čak tjedana.

Zato se vulkanolozi nadaju da će se u budućnosti povećati frekvencija nadgledanja vulkana satelitima što će omogućiti bolju pripremu za erupcije diljem svijeta.