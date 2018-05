Neki sumnjaju u to, drugi vjeruju, a treći ne znaju što bi mislili o tome. Mogu li životinje predvidjeti potrese?

Prema posljednjim stručnim saznanjima nemoguće je sa sigurnošću reći baš zato što nam nedostaju dokazi, tvrdi Heiko Woith, seizmolog iz njemačkog centra za geoznanstvena istraživanja. „A s obzirom da dokazi ne postoje, po tom bismo pitanju trebali ostati skeptični."

„Vrlo vjerojatno nije svako abnormalno životinjsko ponašanje prije samog potresa povezano s time da su očekivali potrese", govori Woith. Sigurnije bi bilo reći da te životinje reagiraju na blage vibracije koje prethode potresu, a ne da predviđaju sam potres.

Ljudi se često pitaju je li moguće predvidjeti potres jer, najčešće na internetu, slušaju i čitaju o tome kako životinje to mogu. Isto pitanje često se postavljalo i Woithu, zbog čega su on i njegovi kolege uzeli u razmatranje 700 objavljenih izvješća o neobičnom ponašanju 130 različitih životinjskih vrsta, uključujući insekte, ptice, rive i sisavce (obično mačke, pse ili stoku) iz 130 potresa.

Izvješća su opisivala različite vrste životinjskog ponašanja, uključujući i tigra koji je prije potresa postajalo posebno depresivan.

No unatoč velikom broju primjera, dokaza je i dalje bilo premalo, ponajviše zato što se većina izvješća temeljila na loše izvedenom proučavanju (ljudi nisu životinje promatrali prije, za vrijeme i nakon potresa, već samo nakon) iz kojih se ne mogu izvući nikakvi pouzdani rezultati.

Nadalje, zaključeno je da se 90% prijavljenih slučaja odnosilo na životinje koje su se nalazile na udaljenosti od oko 100 kilometara od epicentra, a čudno su se ponašale unutar 60 dana prije samog potresa.

Nakon toga, istraženo je gdje su se i kada pojavljivale vibracije koje su prethodile potresima, a rezultati su se podudarali u visokom postotku, što znači da životinje najvjerojatnije jesu reagirale na vibracije.

Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Bulletin of the Seismological Society of America.

Zasad se na tehnologiji koja predviđa potrese još uvijek radi. Primjerice, aplikacija Quake Alert obavijestila je stanovnike Los Angelesa o nadolazećem potresu oko pola minute prije nego što se dogodio, 5. travnja ove godine. Aplikacija se temelji na korištenju mreže seizmičkih senzora koji detektiraju P valove - prve valove koji nastaju prilikom potresa - i upozoravaju na nadolazeće S valove.