Epidemija gripe došla je naša vrata, a već je uzela i četvrti život. Od prošlog tjedna broj oboljelih od gripe u dobnoj skupini od 5 do 14 godina života povećao se dva puta, isto kao i u dobnoj skupini od 15 do 65 godina (radnoaktivna skupina).

Uzročnik gripe je virus gripe. "Postoje tri tipa virusa (tip A, B i C) koji na svojoj površini imaju dvije vrste izdanaka koji su skloni mutacijama i čestim promjenama antigena. To je razlog da svakih par godina svijetom kruži drugi tip virusa. Stoga se epidemije gripe tipa A u većim ili manjim epidemijama pojavljuju gotovo svake godine, obično svake dvijed od tri. Epidemije uzrokovane virusom tipa B manjeg su intenziteta i javljaju se svakih četiri do pet godina, a ne rijetko se javljaju i 'miješane' epidemije, kada istodobno cirkuliraju oba tipa virusa (A i B). Velike antigene promjene (10-40 godina) dovode do pandemijske pojave gripe", objašnjava Mirjana Žagar Petrović, spec.epidemiolog i liječnica obiteljske medicine.

Gripa nastupa naglo, a praćena je jakom glavoboljom, povišenom tjelesnom temperaturom (između 38-40°C) osobito prva tri dana bolesti, klonulošću i bolovima u cijelom tijelu (najviše u mišićima ruku i nogu). Zbog toga imate osjećaj kao da vas boli svaka kost u tijelu.

Mirjana Žagar Petrović objasnila je kako opći simptomi bolesti obično traju tri do pet dana, kada im se obično nakon pada temperature, pridružuju respiratorni simptomi: osjećaj pečenja i stezanja u nosu, suhoća i bol u grlu i duž prsnog koša, suhi i podražajni kašalj. Pred kraj kašalj postaje produktivan, tzv. vlažni kašalj, s izbacivanjem sekreta iz dišnih putova.

Moguće komplikacije gripe i prehlade

U Hrvatskoj je dosad potvrđeno 8.200 slučajeva gripe, a danas je starija muška osobe u Zagrebu preminula od upale pluća, nastale kao komplikacija gripe.

Većina bolesnika se od gripe u potpunosti opravi za desetak dana. "Međutim, kod nekih su bolesnika moguće i komplikacije poput bakterijske infekcije srednjeg uha, dušnika i bronha ili sinusa. Najvažnija komplikacija gripe je upala pluća, bilo da se radi o sekundarnoj bakterijskoj upali pluća ili primarnoj virusnoj influenca pneumoniji, koja je obično vrlo teškog tijeka i sa čestim smrtnim ishodom", objasnila je spec.epidemiolog Mirjana Žagar Petrović.

Od upale pluća pretežno obolijevaju starije osobe, akutni bronhitis javlja se u 10-30 % mladih zdravih ljudi. Pojava upale srednjeg uha i sinusa najčešća je komplikacija gripe i prehlade kod male djece.

Najugroženije skupine za pojavu komplikacija su starije osobe, mala djeca i kronični bolesnici.

Mirjana Žagar Pertrović dala je smjernice kada je potrebno zatražiti liječničku pomoć:

• kod povišene temperature i zimice koja traje duže od tri dana

• dugotrajnog kašlja koji traje duže od dva do tri tjedna

• dugotrajno začepljenog nosa i glavobolja uz nosnu sekreciju

• bolova u prsima, jake glavobolje, vrtoglavice i učestalog povraćanja

• otežanog disanja

• općeg lošeg stanja - klonulosti, malaksalosti ili pojačane razdražljivosti