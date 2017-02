Moonlightu Oscar za najbolji film nakon lude pogreške

Dodjela Oscara bila je, očekivano, u znaku prosvjeda zabavne industrije protiv Donalda Trumpa, no ipak će se najviše pričati o legendi Warrenu Beattyju - uspio je pomiješati omotnice i proglasii pogrešnog dobitnika Oscara za najbolji film.

Beatty je otvorio omotnicu i ispalio - La La Land, da bi se ispravio i proglasio stvarnog pobjednika, tmurni Moonlight.

La La Land je na kraju završio s najviše kipića, njih 6, no od velikih im je stigao tek onaj za najboljeg redatelja i glumicu, a sjajno je prošao i Moonlight s tri, dok je Manchester by the Sea dobio dva.

Dobitnici Oscara 2017.

Najbolji film: Moonlight



Najbolja glumica: Emma Stone, La La Land

Najbolji glumac: Casey Affleck, Manchester by the Sea

Najbolji redatelj: Damien Chazelle, La La Land

Najbolja sporedna glumica: Viola Davis, Fences

Najbolji sporedni glumac: Mahershala Ali, Moonlight

Najbolji strani film: The Salesman

Najbolji izvorni scenarij: Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea

Najbolji adaptirani scenarij: Barry Jenkins, Moonlight

Najbolja šminka i frizure: Suicide Squad

Najbolja kostimografija: Fantastic Beasts

Najbolja izvorna pjesma: "City of Stars", La La Land

Najbolja izvorna glazba: Justin Hurwitz, La La Land

Najbolji vizualni efekti: The Jungle Book

Najbolji dokumentarni kratki film: The White Helmets

Najbolji dugometražni dokumentarni film: OJ: Made in America

Najbolja montaža filma: John Gilbert, Hacksaw Ridge

Najbolja montaža zvuka: Arrival

Najbolji produkcijski dizajn: La La Land

Najbolji kratki animirani film: Piper

Najbolji dugometražni animirani film: Zootopia

Najbolja kinematografija: Linus Sandgren, La La Land

Evo i Beattyjevog bisera: