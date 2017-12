Motiv mora u opusu Josipa Konte

Josip Konta, akademski kipar, istaknuti je suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor vrlo značajnog i vrlo specifičnog kiparskog ali i slikarskog opusa u aktualnoj produkciji, izlagao je na brojnim samostalnim izložbama u domovini i inozemstvu.

Uz poznate, snažne i zaokružene cikluse, od Grupe ljudi, Šetača, Plesača, Konja, Jahača i Aktova , slikar se kontinuirano bavio s još jednim motivom, s motivom mora, ostajući vjeran neprekidnom istraživanju mnogostrukih i mnogolikih izgleda i doživljaja mora, pučina, valova, oblaka, sunca...

Konta more portretira najradije u srednjem formata, u ulju na platnu, sa suncem u samom središtu slike, često jedva vidljivo, zatamnjeno, od siline valova i oblaka ili je pak ono posve smireno i svojim zrakama klizi preko umirene površine i kao i da nas dotiče, lagano nas grijući svojom svjetlošću.

More ponekad miruje, ponekad divlja i bijesni, često se sukobljava s oblacima, stremi nebu, tvoreći neprozirnu zavjesu, iza koje se krije nešto što nije predvidivo, opasno je opako.

Ima slika na kojima se oblaci svojim prozirnim tijelima igraju, poigravaju, s morem, sa svjetlom, iznova se neprestano lomeću i i tvoreći sve nova i nova krhka ovalna prozirna bića što se usuđuju bez imalo straho razlijetati iznad uznemirena i ozlovoljena mora.

Naš pogled, naše oči odražavaju prizor žestine i moći, toliko puta viđen od mornara i kormilara, pustolova i heroja, kroz koji valja proći, projedriti kroz orkan i dosegnuti udaljene, nevidljive sigurne obale, obale koje znače spas.

Razmišljam o Jazonu, o pedesetorici koji su plovili s Argom u potrazi za Zlatnim runom, do Kolhide i vidim iste prizore, isto sunce koje mutno obasjava prikriveno more ispod broda, koji tegobno , s naporom plovi, ali plovi, ravno prema dalekoj svjetlosti, kroz magle i vlagu, mir i nemir vode, koja je čas lijepa a čas jeziva u svojoj raznolikosti.

Konta izvanredno slika stvarno nestvarno more, koje dijelom i jest ono pravo more a dijelom je mit, Južno more, preko koga je uspješno i hrabro plovio ustrajni pomorac u bjesomučnoj potrazi za lidijskom kraljicom.

Kada se doista, svaki put susretnemo s motivom mora Josipa Konte, ne možemo samo tako proći pored njegovog ulja, to more, ti oblaci, to tamno svjetlo, nas zadrži i mi se zagledamo, nastojimo prodrijeti pogledom kroz tu finu izmaglicu i naslutiti, što se to krije, tamo, prema svjetlu, tko se tamo nalazi i kako proći kroz sve ove nevolje i doploviti do tih tajanstvenih obala i pramcem je zarezati .

Konta je stvorio svojim prirodnim talentom i ustrajnim radom, slikarski vrlo precizan, jasan i snažan ciklus posvećen moru ( ili možda ipak oblacima ili pak dalekom suncu ? ) koji može u cjelosti stajati uz bok njegovim najpoznatijim ostvarenjima, kako u kiparstvu tako i u slikarstvu.

Slikarstvo Josipa Konte temelji se na klasičnom pristupu motivu i isto takvoj realizaciji, u tehnikama koje traže koncentraciju i moć izvedbe.

Ciklus posvećen motivima mora akademskog kipara i slikara Josipa Konte visoko je artističko dostignuće, lijepo zaokružen senzibilan ciklus slika izveden u ulju na platnu.

Zanimanje čovjeka za more postoji od samoga početka čovječanstva i evo ne zamire ni sada, more je i dalje reklo bi se dragocjeni motiv, izvor života, za svakoga od nas, pa tako i za umjetnika Josipa Kontu, autora izvanrednog ciklusa s temom mora.