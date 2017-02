Može li Brexit biti zaustavljen?

DW: Vladi je bez većeg otpora uspjelo dobiti suglasnost Donjeg doma Parlamenta za zakon o Brexitu. Sada se to razmatra u Gornjem domu. Kakvom se ishodu Vi nadate?

Lord Newby: Želimo ostvariti određene izmjene. Kao prvo, želimo osigurati i jamčiti prava građanima EU-a u Velikoj Britaniji. Pored toga želimo da na kraju pregovora o Brexitu dođe do još jednog izglasavanja u parlamentu. Pod tri, mi se zalažemo za još jedan referendum kako bi narod mogao odlučiti želi li sporazum s EU-om ili većina ipak želi da Velika Britanija ostane u EU-u.

Međutim, ne izgleda da je vlada spremna pristati na ustupke. Promjene, koje ste nabrojali, već su odbačene u Donjem domu parlamenta.

Ne smijete zaboraviti da vlada ne djeluje s posebno jakih pozicija. Puno je zastupnika koji su na našoj strani. Povijesno gledano vlada je uvijek udovoljavala nadproporcionalno velikom broju zahtjeva i želja za promjenama. Moramo sve pokušati. Da budem iskren, naš je posao da stojimo iza svojih uvjerenja. Kada bih morao pogađati, rekao bih da je 85 posto članova Gornjeg doma parlamenta za ostanak Velike Britanije u EU-u. Mi smo uglavnom stariji od naših kolega u Donjem domu i mnogi od nas su se u prošlosti borili za učlanjenje Velike Britanije u EU - zato nam to leži na duši.

Odrađujete li Vi zapravo posao svojih kolega u Donjem domu parlamenta, koji su bili previše plašljivi?

Imamo sreću da naše karijere ne zavise od ishoda glasovanja. Jedan mladi zastupnik Laburističke stranke s malom djecom, čiji je izborni okrug glasovao za Brexit, nalazi se pod ogromnim pritiskom. Mi, s druge strane, nemamo što izgubiti i to nas čini opasnim.

Ali što zaista možete postići kada dođe do snažnog sučeljavanja? Mogli biste iznuditi odgodu provedbe zakona, ali želite li to zaista?

Ne, to ne bi bilo ni u čijem interesu i značilo bi još više nesigurnosti. Mi se želimo izboriti za promjene i pri tome imamo u vidu dugoročnu perspektivu. Želimo utjecati na mišljenje javnosti i promijeniti ga, približiti ljudima ideju o još jednom glasovanju na kraju cijelog procesa. Ako pogledate na istraživanja javnog mnijenja napravljena posljednjih tjedana, jasno je prepoznatljivo da se vjetar okreće. Pretpostavimo da u svakoj anketi, koja uslijedi po okončanju pregovora o Brexitu, većina ljudi bude za ostanak i ako to zaista bude tako, onda to vlada ne smije ignorirati.

Postoje prijetnje o tome da treba ukinuti Gornji dom parlamenta, ukoliko njegovi članovi u bilo kojem obliku budu pokušali zaustaviti "volju naroda".

To je uobičajeno zveckanje oružjem. Reforma Gornjeg doma parlamenta je stvar koja ima veliku težinu - to se ne može tek tako istresti iz rukava, a posebno ne sada usred rasprave o Brexitu.

Ako Vam zaista uspije ostvariti promjene i na taj način utjecati na proces oko Brexita, zar to neće izazvati enormno neraspoloženje u taboru pristaša Brexita?

Hoće i to je točno. Ali neraspoloženje raste i među onima koji su za ostanak u EU-u, jer se njihovi glasovi ne uvažavaju. Mi se ne bismo trebali baviti mišlju da će nam oni odgovoriti mržnjom i da bismo zbog toga trebali odustati od naših napora. Po mom mišljenju bijes će tek onda nestati kad još jednom izađemo na referendum i na taj način izvedemo stvari na čistac, posebno kada je u pitanju pripisivanje krivice. To je naš glavni zahtjev: Parlament i narod bi trebali izaći još jednom na glasovanje kako bi cijelom procesu u vezi s Brexitom dali legitimnost.

Lord Newby je vođa liberalnih demokrata u Gornjem domu britanskog parlamenta.