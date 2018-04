Može li nam tjestenina pomoći da smršavimo?

Nedavno je objavljeno da ta namirnica, koju se inače prilikom želje za mršavljenjem uvelike izbjegava, zapravo može samo pridodati smanjenju kilaže.

Objava se odnosila na rezultate meta-analize koji su objavljeni prije dva tjedna, a koja je otkrila da tjestenina nije povezana s debljanjem kada se konzumira kao dio dijete s niskim glikemijskim indeksom (namirnice s niskim glikemijskim indeksom one su koje polako ispuštaju šećer u krvotok. Tjestenina ima prilično nizak glikemijski indeks u usporedbi s ostalim namirnicama na bazi žitarica, poput kruha).

Analizirali su se podaci 29 studija provedenih na 2 500 ljudi koji su konzumirali tjesteninu kao dio dijete s niskim glikemijskim indeksom i koji su konzumirali ostale ugljikohidrate s visokim glikemijskim indeksom. Nakon 12 tjedana, oni koji su jeli tjesteninu izgubili su otprilike pola kilograma više od onih koji su jeli ostale ugljikohidrate.

No to ne znači da bismo se trebali prežderavati tjesteninom. To, dakako, nije bilo ono što se događalo sa sudionicima studije. Oni su tjedno konzumirali tri obroka koji su sadržavali tjesteninu, a u jednom su pojeli količinu koja je odgovarala polovici šalice za čaj. Osim toga, tjestenina se konzumirala samo kao dio dijete s niskim glikemijskim udjelom.

Heather Mangieri, nutricionistica koja nije sudjelovala u ispitivanju, nije iznenađena ovim rezultatima. „Ako se tjestenina konzumira u normalnim količinama, u istoj mjeri kao i povrće i proteini, ona nije ni po čemu opasna namirnica", tvrdi Mangieri.

Problem nastaje kada se kombinira s kruhom i umacima koji sadrže više kalorija od same tjestenine.

Ovim istraživanjem najprije se pozornost želi skrenuti na važnost planiranja obroka. Ne moramo se odreći omiljene hrane ako želimo početi mršaviti. Trebamo ju samo konzumirati na pravilan način.