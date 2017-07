Možemo li očekivati spinoff Igre prijestolja?

HBO ima četiri različite ideje za novi serijal temeljen na magičnom svijetu u kojem se odvija radnja serijala 'Igra prijestolja', no žele dobro razmisliti prije nego što donesu konačnu odluku.

HBO-ov predsjednik Casey Bloys tvrdi da nemaju nikakvu namjeru dozvoliti da ih bilo koji novi projekt 'omete' dok posljednja sezona Igri prijestolja ne bude prikazana.

"Prioritet broj jedan u svemu ovome je završiti zadnju sezonu 'Igre prijestolja", rekao je Bloys. "Ne želim raditi ni na čemu što bi odgodilo ili ometalo ovaj projekt prije nego što se ostvari do kraja."

Bloys je potvrdio da će posljednja sezona biti prikazana "najmanje godinu dana prije nego što ćete vidjeti bilo što drugo."

Bilo koji spinoff o kojem se trenutno razmišlja ne uključuje ni jedan od likova iz 'Igre prijestolja'

"Ne želim da se skreće pažnja s posljednje sezone koja će biti nevjerojatna", kaže. "Mislim da je najbolje na ta dva projekta goledati odvojeno."

Što se tiče posljednje sezone, Bloyd tvrdi da je i dalje u planu samo šest epizoda, no još nije određeno koja će biti duljina pojedinačnih epizoda.

Nova sezona 'Igre prijestolja' obično se počne prikazivati u travnju, no trenutna, sedma sezona, premijeru je doživjela u srpnju zbog potreba produkcije.

Scenarij za osmu i posljednju sezonu pišu David Benioff i D.B. Weiss, a zasad nije sigurno hoće li biti objavljena 2018. ili nešto kasnije.

"To je važna sezona, i kao i sve druge prije nje, komplicirana je, pa je vrlo teško odrediti koliko vremena će trebati da ju snime", kaže Bloyd. "Tako da taj odgovor još uvijek nemam, no oni rade na tome."



Bloyd još nije ni siguran u duljini pojedinačne epizode. "Dva sata po epizodi djeluje pretjerano, no ipak je to dobra serija, pa tko zna", kaže.

Što se tiče one četiri ideje za spinoff, kaže: "Bit ćeo sretni ako odaberemo onu pravu."

