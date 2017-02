Mrzite li kad netko mljacka? E, onda imate... ovo!

Netko mljacka, a vi mislite da će vam glava eksplodirati? Čujete kolegu kako glasno diše i ljutnja se samo skuplja u vama? Vjerojatno imate mizofoniju.

Britanski znanstvenici su pomoću skeniranja mozga otkrili kako neki ljudi na takve zvukove reagiraju pojačanim emocionalnim reakcijama. Radili su testove 20 ljudi koji pate od mizofonije i 22 ljudi kojima takvi zvukovi ne smetaju.

Pretjerana ljutnja, a ne gađenje

Puštali su im razne zvukove i sve pratili magnetskom rezonancijom. Neutralni zvukovi poput kiše, neugodni zvukovi poput vrištanja i zvukovi koji izazivaju reakcije kod ljudi otkrili su kako je dio mozga koji spaja emocije i osjetila, bio pretjerano aktivan kod mizofonije.

"Dominantna emocija je uglavnom bila ljutnja, ne gađenje. Isprva izgleda kao normalna reakcija, no onda postane pretjerana", rekla je dr. Sukhbinder Kumar s Newcastle University za BBC News.

'Naljuti me šuštanje vrećice koja se otvara'

Jedna od pacijentica koja pati od mizofinije i sudjelovala je u istraživanju jest 29-godišnja Olana Tansley-Hancock iz Kenta. Olana se bori s tim od osme godine. Zvukovi koji ju "izluđuju" su disanje, jedenje i šuštanje.

"Ako netko jede čips, to me uvijek razljuti. Šuštanje vrećice koja se otvara dosta je da izazove reakciju. Dugo vremena izbjegavala sam mjesta poput kino dvorana. Presjedala sam na različite vlakove sedam do osam puta u 30-minutnom putu do posla. Dala sam otkaz nakon tri mjeseca jer sam provela više vremena plačući i boreći se s napadajima panike nego radeći", ispričala je za BBC.

Nije jasno koliko ljudi boluje od ovog poremećaja pošto ne postoji jasan način dijagnosticiranja i tek je nedavno otkriven. Istraživači se nadaju kako će razumijevanje između mizofoničnog i 'normalnog' mozga dovesti do novih načina liječenja.