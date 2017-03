Mujo i previše alkohola

Mujo se vratio kući u sitne sate, pijan k'o majka, izvalio se u krevet kraj Fate i hrkao sve do jutra. Dolazi on u kuhinju nakon što se probudio, a Fata puši i gleda kroz prozor, pa je on upita:

- Fato, bona, š'a je to vani tako zanimljivo?

Fata slegne ramenima:

- A ništa, nešt' se mislim...

Mujo digne obrve:

- A šta s' se mislila?

Fata odmahne rukom:

- Ma, mislim se kako sam bila sretna kad si zadnji put doš'o kuć' trijezan...

Mujo se nasmije:

- Eee, sinoć je sreća bila na mojoj strani!