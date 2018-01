Mujo i upucavanje Fati

Mujo se u kafani nalakti na šank i gleda cure, pa mu zapne Fata za oko. Skuplja on hrabrost, drmne jednu duplu i odluči oprobati sreću. Dođe on do Fate, nasmije se i upita:

- Jel', mala, jel' radiš ti?

Fata klimne:

- Jašta, što pitaš?

Mujo se nasmije još šire:

- 'O'š da t' sredim porodiljni?