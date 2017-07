Mujo na noćnom kupanju

Mujo odlučio isprobati noćno kupanje - topla noć, velik Mjesec, sve kako treba. Dođe on na plažu, skine se gol i skoči u more pa otpliva jednu rundu. No, kad se vratio do obale, kraj njegove odjeće sjedi zgodna cura i čita knjigu pod svjetlom lampe. Mujo se posrami i zaroni, kad odmah ispod njega neki stari lavor na dnu. Uzme Mujo lavor, pokrije ćunu i izađe iz vode pa upita curu:

- Jel', mala, šta to čitaš?

Ona podigne pogled s knjige:

- Kako se čitaju tuđe misli...

Mujo se osokoli:

- Pa dobro, šta ja sad mislim?

Cura se nasmije:

- Ti misliš... da lavor ima dno!