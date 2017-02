München - pozornica svjetske politike

München se rado kiti oznakom "Svjetski grad sa srcem". Sada se bavarska metropola pretvara u svjetski grad diplomacije, kao i svake godine u veljači: od petka se Minhenska konferencija o sigurnosti, koja se održava u središtu grada, pretvara u jednu vrstu Generalnog zasjedanja Skupštine Ujedinjenih naroda u malom.

Konferenciju, koju osigurava 3.700 policajaca, prati oko 1000 novinara. Ova konvencija, koja okuplja međunarodnu elitu u sigurnosnoj politici, održava se u ovom bavarskom gradu po 53. put. Šef konferencije Wolfgang Ischinger pri pogledu na listu gostiju gotovo i ne skriva svoj ponos: "Među brojnim predsjednicima i premijerima imat ćemo takve ljude kao što su predsjednik Afganistana, predsjednik Ukrajine, poljski predsjednik", kaže Ischinger i nastavlja: "Među premijerima će biti ljudi poput premijera Iraka, očekujemo turskog predsjednika vlade. Imamo 26 ministara vanjskih poslova, predvođenih iskusnim diplomatom Lavrovom iz Rusije, potom dolazi Boris Johnson iz Velike Britanije, pa iranski šef diplomacije Zarif. Imamo 30 ministara odbrane među njima iz Pakistana, Turske, Velike Britanije, SAD, Izraela."

Pogled na SAD

Velika i sveprisutna tema u Münchenu je početak rada nove američke vlade. Kako će se vodeća zapadna sila pozicionirati pod vodstvom novog predsjednika Donalda Trumpa? U Münchenu se nadaju da će dobiti odgovor. Jer Konferencija o sigurnosti je prvi veliki nastup u Europi za neke članove nove američke administracije. Trumpov zamjenik Mike Pence boravi u Münchenu, ministar odbrane James Mattis također, potom ministar za unutarnju sigurnost John Kelly. K tomu su tu i još neki senatori, kao republikanac John McCain. On slovi za stalnog gosta Konferencije o sigurnosti. McCain je postao najveći kritičar Trumpove vlade. Zbog toga Sylke Tempel smatra da je američka delegacija ove godine možda najinteresantnija. Glavna urednica lista "Internationale Politik" za DW kaže: "S nestrpljenjem očekujem da vidim kako će se neko poput McCaina raspravljati primjerice sa zamjenikom predsjednika Penceom ili ministrom odbrane Mattisom, kakva će biti diskusija, govor, ton."

Sylke Tempel ocjenjuje važnim znakom to što SAD šalju veliku delegaciju - znakom koji pokazuje da se velika važnost daje obostranoj razmjeni. No ona kaže da je problematično to što se ne zna koje će snage u Trumpovom kabinetu u konačnici imati premoć. Tempel smatra da se tamo odvija borba za vlast između onih koji brane sadašnje uređenje - u koje spada i ministar odbrane Mattis - i onih koji to uređenje žele srušiti. Savjetnik Stephen Bannon spada u tu frakciju. "To znači: Najprije će se obostrano potapšati i vidjeti: Gdje smo mi zapravo?", očekuje ova berlinska politologinja.

Reality-Check za autokrate

Ono što je za glavnu urednicu lista "Internationale Politik" posebno interesantno je sljedeće: Biti svjedokom kada se "određenim državnima vođama iz autoritarnih država dogodi nešto poput reality checka. Kada se kaže: Vi mislite da je vašem svijetu sve sasvim ispravno. No i ovdje postoje ozbiljne sumnje koje također nisu nevažne i sa tim se mora konfrontirati."

Konfrontacija stavova se može očekivati kada je riječ o temi istočne Europe i Ukrajine: Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov će susresti ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka. Napetosti bi mogle biti u zraku i kada u nedjelju prije podne jedan iza drugog za govornicu stupe prvo izraelski ministar odbrane Liebermann, a onda saudijski šef diplomacije Al-Juber i na kraju iranski ministar vanjskih poslova Zarif.

Strateška pomicanja na Bliskom istoku

Neka pitanja posebno zaokupljaju pozornost Dana Smitha: hoće se velike sile - SAD, Rusija, Kina - i dalje zalagati za svjetski poredak, zasnovan na pravilima, ili će prevladati pojedinačni interesi. München je, kaže Smith, mjesto na kojem se mogu voditi iskreni i otvoreni razgovori. „S obzirom na to da raste nesigurnost u svijetu to je nešto od čega svi mogu samo profitirati", zaključuje Smith.Bliski istok za direktora švedskog Instituta za mirovna istraživanja, SIPRI, Dana Smitha, pripada onim regijama u kojima je od održavanja posljednje Konferencije o sigurnosti posebice došlo do negativnih promjena. "Strateški smjer Bliskog istoka se promijenio - u najmanju ruku u ovom trenutku: Rusija ima znatno veću ulogu nego ranije, i Iran igra veliku ulogu. Saudijska Arabija je vrlo jaka u defanzivi", analizira Smith u razgovoru i dodaje: "SAD moraju ovdje donijeti odluke o tome kako će na to reagirati. Isto tako i Europljani - jer je to direktno ispred njihovih vrata", kaže direktor SIPRI-ja.