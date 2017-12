Muškarci osjećaju veći pritisak za ulazak u vezu od žena

Muškarci koji nisu u vezi osjećaju zbog toga veći pritisak od žena, pokazale su nove studije.

Čak njih 71% izjasnilo se da osjećaju "značajni pritisak" pred obavezom da pronađu partnericu, dok isto tvrdi tek 58% žena.

Isto tako, izgleda da muškarci u većoj mjeri pate od usamljenosti ako nisu u vezi, a psihologinja Linda Papadopoulos to objašnjava činjenicom da žene razvijaju čvršća prijateljstva.

Ta saznanja ne slažu se s uvriježenim mišljenjem da su neženje često zadovoljniji svojim statusom od muškaraca u vezi, a istraživanje ukazuje i na to da muškarci više teže fizičkoj intimnosti od žena.

Neke od dobrih strana koje pruža status samaca je osobna neovisnost, slobodno vrijeme za hobije i interese, sloboda da se noći provode na način koji pojedinac želi te mogućnost za nove seksualne susrete.

Osim tih rezultata zanimljivi su i sljedeći:

41% ispitanika radije bi ostalo samo nego završilo s pogrešnom osobom

77% ispitanika tvrdi da je osjetilo usamljenost

45% ih misli da je usamljenost negativna strana samačkog života

Činjenica da skoro polovica ispitanika samoću osjeća kao nešto negativno, trebala bi objasniti zašto se toliko muškaraca nalazi pod stresom zbog samačkog statusa.

Postoje osobe koje svjesno biraju život bez partnera, no postoje i one koje žele više, i trebaju vrijeme da i do toga došle. Ne čudi zato što mnogi od njih osjećaju odbojnost prema kratkotrajnim beznačajnim vezama, nego to vrijeme radije provode sami.