Muškarci sanjaju ovakav seks

Muškarci maštaju o seksu na poslu, a njihove su fantazije ipak ravnomjerno raspoređene između kolegica i šefice, ako je imaju, a njih skoro 60 posto priznalo je u istraživanju časopisa Glamour da se seksalo za vrijeme pauze na poslu.

Utješno je za žene što čak 91 posto muškaraca radije bira dva puta tjedno s osobom koju voli nego svaki dan s nekim do koga im nije baš stalo. Ipak, pritom velik broj njih brine o erekciji, pa se 61 posto takvih pomaže seksualnim fantazijama - upravo o partnerici s kojom trenutno vode ljubav. No, ostali se pomažu maštarijama o nekoj od bivših ...

No, s druge strane, porazno je da je čak 17 posto muškaraca imalo priliku i mogućnost gledati pornić na poslu, no ipak se nešto promijenilo u razmišljanju tipičnog mužjaka, jer ih velikih 69 posto vjeruje da postoji platonsko prijateljstvo između muškarca i žene.

Oralni seks muškarcima je i dalje jako napet, no bune se da ga ne dobivaju dovoljno, i to čak 58 posto ispitanika, koji su redom uvjereni da to rade bolje od većine. Trećina ih je priznala da svoje vještine među plahtama duguje pornićima.

Menage a trois, popularna trojka san je gotovo svakog muškarca, no u verziji gdje su on, draga i još jedna žena. Ako žena predloži obrnutu varijantu, velika većina ponudu bi odbila, a čak 42 posto bi ozbiljno razmislilo o prekidu veze.

I da, nismo zaboravili - veličina penisa ... trećina se boji da im je premali, oblik smeta nešto manji broj ispitanika, a ono što čudi je da je jednako toliko njih barem jednom u životu simuliralo orgazam.