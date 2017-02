Muškarci trebaju prevladati svoje strahove, evo i kako

Strah u nama je najčešći razlog koji nas koči u postizanju ciljeva, odnosno u postizanju određene razine uspjeha, a da ne spominjemo prezentaciju nas samih u najboljoj mogućoj inačici. Ponekad je tu i određeni sram, ali on je u suštini rezultat straha od nečeg.

Strah je inače koristan osjećaj kojeg nam je majka priroda ugradila, a kako bi preživjeli jer u suprotnom bez bojazni pred ičim niti bi ja pisao tekst, a niti bi vi vjerojatno čitali ovaj tekst (naravno kad ga nisam ni napisao).

Problem je onaj sitni strah, strah od podnošljivih boli, od nelagode, a koji nas sprječava da ide dalje, da budemo bolji, da se uhvatimo u koštac sa životom iako se u tom trenutku osjećamo sigurno. Taj strah dugoročno može rezultirati nečime što možemo nazvati i lijenost.

Vrlo često nas ti sitni strahovi sprječavaju u realizaciji nekih poteza što pak još češće rezultira žaljenjem i sumnjom u sebe, umjesto uzbuđenjem i osjećajem ispunjenja te uspjeha.

Uglavnom strah je od prvih dana zamišljen da ga prebrodimo, a ne da padamo pod njegov utjecaj.

Promjena perspektive

Kada se bojimo, kad nas je strah pitajmo se čega se to bojimo. Kad se uhvatimo nekog izazova, nekog stresnog izazova umjesto da se fokusiramo na moguće negativne posljedice gledajmo na to kao na izazov, kao šansu, kao avanturu. Naravno to će nas taj izazov maknuti iz naše udobne zone, odnosno zone udobnosti. Ali ujedno taj će nas izazov učiniti boljom i jačom osobom bez obzira ne njegov rezultat.

Na kraju krajeva kako možemo napredovati kao osoba ako se stalno nalazimo unutar naše zone udobnosti (radimo od 8 do 16, popodne TV i ljenčarenje, večera, spavanje. Sutradan isto - to je zona udobnosti iz koje uvijek možemo izaći).

