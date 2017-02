Muške pogreške za Valentinovo

Valentinovo samo što nije kucnulo, a vjerujemo da velik (ako ne i najveći) broj muškaraca pojma nema što će sutra pokloniti dragoj osim cvijeća i bombonijere... Ako spadate u takve, evo par stvari koje na Valentinovo NE smijete napraviti, kaže ekipa s portala Guyism.

Kupiti dar u kvartovskom dućanu - odlučili ste glumiti frajera, zanemariti sve najave Valentinova i odugovlačiti s kupovinom darova i planiranjem što je dulje moguće. Kako to već biva, u šoku shvaćate kako vam je ostalo još svega 30 minuta prije zatvaranja trgovina, a vi sjedite na kauču u boksericama i tovite se čipsom. U panici jurite do najbliže benzinske i kupujete prvu stvar koja liči na nešto što se poklanja za Valentinovo - Hello Kitty čokoladno srce, uvenula crvena ruža u plastičnom omotu ili sintetička plišana igračka kojoj nedostaje jedno oko. Nakon svega, nemojte se čuditi što ona ovu gestu neće doživjeti romantičnom, već jadnom i uvredljivom. Osim ukoliko niste sposobni smisliti nešto doista kreativno i originalno u pet minuta, poradite na smišljanju doista dobrog razloga zašto joj ove godine niste kupili ama baš ništa.

Kupiti donje rublje za striptizete - svaka žena u svojem ormaru (bili vi toga svjesni ili ne!) ima barem jedan komad sexy i zločestog donjeg rublja. I dok je činjenica da želite svojoj partnerici pokloniti nešto u čemu će se osjećati lijepo i poželjno vrlo pohvalna, većina muškaraca naprosto nema pojma kako odabrati ispravan komad donjeg rublja za svoju djevojku ili suprugu. Najgore što možete napraviti jest ući u trgovinu, izabrati prvi komad koji vam dođe pod ruku i onda posramljeni pobjeći što je prije moguće. Kupovanje sexy intimnog rublja odavno više nije nešto zbog čega bi vam trebalo biti neugodno i vrlo je vjerojatno da će vam dobre djevojke koje rade u takvim trgovinama udijeliti koji dobar savjet. Sve što trebate jest pitati.

Zaboraviti rezervirati stol za večeru (romantičnu, naravno) - romantična je večera ipak malo bolja ideja od onih koje mislite riješiti u kvartovskom dućanu, ali zahtjeva određen trud, planiranje i dobru pripremu. Ukoliko smatrate kako možete samo tako uletjeti u neki cool, cjenovno pristupačni i popularni restoran na Valentinovo navečer, grdno se varate. Vjerovali ili ne, velika većina drugih parova dosjetila se iste ideje, ali oni su, za razliku od vas, ipak rezerviralistol. Ne želite li stajati 45 minuta i uvjeravati se kako je i to romantično, podignite slušalicu i ne prepuštajte ništa slučaju.

Poklanjanje karanfila - ono... NE! Jednostavno ne. Karanfili su cvijeće koje se koristi u jednoj, i samo u jednoj prilici - na sprovodima. Ukoliko želite biti drukčiji i pokloniti nešto što nije crvena ruža, raspitajte se u cvjećarnici za ideje ili joj poklonite kaktus. Što god odlučite, ni za živu glavu ne poklanjajte karanfile. Vjerujte nam na riječ.

Prigovaranje zbog komercijalizacije ljubavi - naravno da svi znamo da Valentinovo zapravo nije pravi blagdan, da je potreba za poklonima proizvod marketinške mašinerije i da je sve to skupa zapravo jedna velika obmana i manipulacija kojom se pokušava izvući posljednja kuna iz radnog čovjeka. Sad kad smo to rekli, ništa od ovog nije isprika za vašu lijenost i činjenicu da niste svojoj dragoj poklonili na ovaj dan pažnju koju zaslužuje. I da, pažnja i ljubav se mogu izraziti na tisuću načina koji vas ne koštaju niti kune. Koja je vaša isprika što niste odabrali niti jedan od njih?