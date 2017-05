Muški snovi o idealnoj ženi

Muškarci obično zamišljaju idealnu ženu kao spoj određenih slavnih žena, uzimajući malo od jedne, malo od druge, no ima i onih kojima su pronašli svoj savršen tip.

Kako po tom pitanju ne nedostaje raznoraznih istraživanja, ekipa iz Men's Healtha dosjetila se prikupiti gomilu rezultata i izvući neku sredinu, sliku savršene žene kako je vide moderni muškarci.

Da krenemo s iznenađenjem (za neke) - kosa treba biti smeđa, a uz nju obavezno idu dva atributa koja nisu iznenađenje - duge vitke noge i pozamašno poprsje.

Vjerovali ili ne, između njih idu uski bokovi, a na kraju su - mala stopala?!

OK, da vidimo karakter - naravno, nasmijana od uha do uha od zore do večeri, smije se svim šalama svog dragog i nije pretjerano zahtjevna kad je u pitanju shopping... zašto? Zato što je obrazovana i inteligentna, gradi svoju karijeru i ima svoju lovu.

Sve u svemu, san je tu, tko ga ostvari - plaća rundu ostatku muške populacije.