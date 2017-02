Muško druženje jednom tjedno

Muško druženje obično njihovim ljepšim polovicama diže kosu na glavi, jer zamišljaju hordu pijanih likova kako navode njenog dragog na nestašluke (on je, naravno, inače nevinašce, ali eto ..), no to je zapravo toliko korisno da bi ga trebale poticati da to radi barem jednom tjedno.

Naime, muško druženje dokazano znatno snižava razinu stresa, kažu znanstvenici s njemačkog Sveučilišta Gottingen, i to drastično više nego druženje s partnericom.

>> Sreća i zdravlje muškaraca ovisi o druženju s prijateljima >>

Razlog je jednostavan - muškarci se u društvu svojih prijatelja osjećaju potpuno bezbrižno i zaštićeno i na taj se način učinkovito resetiraju i izbace stres iz sebe.

Naravno, ako muškarac uspije naći pravu ravnotežu između druženja sa svojim muškim prijateljima i partnericom, tako će izbjeći dodatni stres koji bi uzrokovalo protivljenje partnerice previše čestim muškim druženjima.

>> Muškarci se s prijateljima trebaju nalaziti dva puta tjedno >>

Stoga, pokažite dragoj ovaj članak i dogovorite se s dečkima za pivu ...