Na Europu se može biti i ponosan

Marine Le Pen baš i nije pretjerano obzirna prema političkim protivnicima, a u te protivnike se ubraja i Njemačka. Susjed je, prema mišljenju ove francuske nacionalistice, sukrivac za gospodarsku i političku krizu u kojoj se, po njezinom mišljenju, nalazi "Velika nacija". Zajednička valuta euro je za Le Pen ništa drugo doli "političko oružje" Nijemaca. "Njemačke naredbe" su Francuskoj oduzele samostalnost. A islamski teror se, zahvaljujući izbjegličkoj politici Angele Merkel, prelio i na Francusku.

Sve su to razlozi zbog čega bi se Njemačkoj trebalo oduprijeti svim sredstvima, poruka je šefice desno-ekstremnog Front Nationala. Rješenja ove stranke zvuče jednostavno i brutalno, potpuno po ukusu ograničenih duhova: ukinuti euro, izići iz Schengenske zone, izići iz Europske unije.

Budućnost Njemačke se odlučuje i u Francuskoj

Svojom politikom ograničavanja od drugih Le Pen je postigla to da ju smatraju najizglednijom kandidatkinjom na ovogodišnjim predsjedničkim izborima. U svakom slučaju bi u prvom krugu mogla osvojiti najveći broj glasova. Trenutno četvrtina biračkog tijela podržava ovu kandidatkinju. Koliko će birača na kraju zaista birati Le Pen ostaje otvorenim. Nakon Brexita i pobjede Donalda Trumpa na američkim izborima je sve moguće. Ukoliko Francuska zaista napusti zonu zajedničke valute, zajedništvo Europske unije bi bilo dovedeno do svojih granica. Bez njemačko-francuskog tandema bi nestao i osnivački mit EU-a, a raspad bi postao realna opcija.

Bilo bi nam krajnje vrijeme da propast europske ideje prihvatimo kao nešto što je realna opcija. I ova opasnost se neće umanjiti ako ju ignoriramo. To vrijedi kako za Njemačku vladu tako i za one kojima je stalo do njemačko-francuskog prijateljstva. To na kraju krajeva znači da više nije dovoljno biti neutralnim promatračem onog što se događa takoreći s druge strane Rajne.

Europske uspjehe treba tematizirati

Pogled na Brexit referendum pokazuje zašto je došlo krajnje vrijeme za rasprave o Europi i to kao sastavni dio nacionalnih predizbornih kampanja. Jer, mnogi su bili sigurni da će proeuropske snage skeptike u Velikoj Britaniji moći uvjeriti u prednosti koje donosi Europska unija. No, kao što danas znamo, ovaj naum je neslavno propao. Razlog tomu je s jedne strane širenje laži i strahova o EU-u koje su širili zagovornici Brexita. A s druge činjenica da zaista nije bilo jake osobe koja bi propagirala prednosti EU-a. To je nešto što se u francuskim predsjedničkim izborima ne smije ponoviti.

Ispružena ruka s druge strane Rajne

Zato bi njemačka politika morala preuzeti ulogu promotora zajedničke europske budućnosti. To znači da treba jače reklamirati svakodnevne uspjehe Europske unije koji su toliko očiti da ih se često i ne primjećuje. Poput prelazaka preko granica bez čekanja, pravne sigurnosti i u ostalim zemljama EU-a, pravno jamčenih ljudskih prava. Lista je još duža. EU nije samo birokracija i upravo ti uspjesi zajedničke Europe bi trebali biti nešto na što su svi ponosni.

Miješanje u kampanju ovakvim porukama, kako njemačkih političara tako i predstavnika civilnog društva, bi značilo ništa drugo doli investiciju u zajedničku budućnost. I komu je EU projekt prirastao srcu, taj će pronaći i prave odgovore na pitanja o potrebnim reformama. Ispružena ruka preko Rajne, koja je praoca Europske unije Roberta Schumana upisala u povijest, je pravi odgovor na huškanje jedne Marine Le Pen.