Na najtočnijoj karti svijeta Zemlja izgleda potpuno drukčije

Kako tvrdi Japanac Hajime Nakurawa, uspio je napraviti AuthaGraph World Map s kojom je uspješno riješio ovaj zadatak.

Prve projekcije napravio je 1999. godine kad svijet prikazao 2D tehnologijom i to zato da bi što točnije prikazao realtivne veličine i odnose između kontinenata.

Kad je ovaj prikaz pretvorio u 3D omjeri su se pokazali mnogo drugačijim od onih na klasičnim globusima iz 16. stoljeća na kojima su dijelovi svijeta poput Grenlanda prenaglašeno veliki u odnosu na svoju stvarnu veličinu.

Ova karta svijeta dobila je nagradu za najbolji dizajn u Japanu 2016. godine

AuthaGraph Map, most accurate world map to date that minimizes proportional size distortions aka Greenland ≠ Africa#GoodDesignAward pic.twitter.com/z8A5h8m00e