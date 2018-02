Na svijetu više nema divljih konja

Divlji konji više ne postoje - svi su izumrli, pokazalo je istraživanje koje je neočekivano izmijenilo saznanja o razvoju konja na temelju nove DNK analize njihova porijekla.

Konji za koje se vjerovalo da su posljednji divlji konji na Zemlji, poznati kao konji Przewalski, zapravo su pripitomljeni konji koji su pobjegli svojim vlasnicima, navodi se u radu objavljenom u časopisu Science.



To je bilo veliko iznenađenje, kazala je koautorica rada Sandra Olsen iz arheološkog odjela instituta za bioraznolikost i muzeja prirodoslovne povijesti Sveučilišta Kansas. To znači da nema živućih divljih konja na Zemlji - to je tužni dio, kaže Olsen.

Istraživanje je temeljeno na arheološkim istraživanjima dva lokaliteta sjevernog Kazahstana zvanih Botaj i Krasniji Jar na kojima su znanstvenici otkrili najranije dokaze pripitomljavanja konja prije više od 5000 godina. Daljnjim istraživanjima tih korijena znanstvenici su sekvencirali genome 20 konja iz Botaja na temelju njihovih zuba i kostiju otkrivenih na tom mjestu te 22 konja s čitavog euroazijskog područja. Potom su usporediti te drevne genome konja s već objavljenim genomima 18 drevnih i 28 modernih konja.

Utvrdili su da su konji Przewalski potomci od ranije poznatih pripitomljenih konja koje su imali pripadnici naroda Botaj iz sjevernog Kazahstana prije 5500 godina. To znači da su konji za koje su ljudi vjerovali da su divlji konji zapravo pripitomljeni konji koji su odbjegli i podivljali a ne izvorno divlji.

Međunarodna unija za zaštitu prirode smatra Przewalski konje ugroženom vrstom. Konji okrugloga trbuha, kratkih nogu crveno-smeđe do bež boje kretali su se prostranstvima središnje Azije, Europe i Kine u pretpovijesno doba. Evidentirani su kao nestali u divljini 1960-ih no uz brojne programe uzgoja i vraćanja u prirodu njihov je broj povećan.