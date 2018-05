Na vrhu vam je jezika, a ne možete se sjetiti – mi znamo zašto

To je možda jedan od najiritantnijih trenutaka: taman se spremamo nešto izgovoriti, i onda to kao da nam ispari iz glave. Znamo da znamo, ali riječ kao da nam se zalijepila na jezik i ne silazi. Svi mi doživljavamo trenutke kada nam neki pojam zapne na vrhu jezika, a što stariji postajemo, to ih je više.

Poznato je da sa starenjem dolazi do kognitivnog pada, no psihologinja Katrien Segaert nedavno je otkrila da se takvi trenuci nemogućnosti artikuliranja željenog pojma kod starijih ljudi rjeđe javljaju kod osoba u boljoj fizičkoj formi.

Za potrebe studije mjerena je učestalost pojavljivanja „na vrh jezika" trenutaka na način da je sudionicima dana definicija, nakon čega su oni trebali pronaći riječ koja je povezana s definicijom. Koristile su se riječi koje nisu u čestoj uporabi, poput bibliofil i hipohondar. Osim toga, sudionici su trebali imenovati nekoliko poznatih osoba, poput glumaca ili pisaca (trenuci „na vrh jezika" obično se pojavljuju kad pokušamo imenovati najuobičajnije pojmove, mjesta i osobe).

Sudjelovalo je 28 starijih i zdravih ljudi, te 27 mlađih osoba. Stariji sudionici odradili su trening na sobnom biciklu koji mjeri količinu potrošnje kisika tijekom vježbanja.

Otkriveno je da što su dulje i više osobe mogle biciklirati, time su postojale manje šanse da dožive „na vrh jezika" trenutak.

Isto tako, starost osobe i broj riječi koje osoba zna odredit će učestalost pojavljivanja „na vrh jezika" trenutaka. No više od starosti i broj riječi, važnija je upravo fizička spremnost i izdržljivost.

Ne radi se o problemu sa sjećanjem

Dokazali smo da stariji ljudi u boljoj fizičkoj formi doživljavaju manje „na vrh jezika" trenutaka od starijih ljudi u lošijoj formi, no svejedno ih doživljavaju puno više od mlađih osoba.

Pritom često dolazi do straha da se radi o problemu s pamćenjem, no to nije točno. Razlog tome zapravo je činjenica da je našem sjećanju dostupno značenje neke riječi, ali na trenutak ne možemo artikulirati zvuk kojim ga izraziti. Trenuci u kojima nam se nešto nađe na vrh jezika ne ukazuju na problema sjećanja, već nemogućnost izgovaranja.

Ovom studijom po prvi se puta uspjela dokazati povezanost između jezika i beneficija koje vježbanje ima na naše zdravlje - još jedan poticaj na to da se, pogotovo tijekom ovih ljetnih mjeseci pred nama, aktivirate, a pogotovo ako su mlađi dani već za vama.