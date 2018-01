Nabavili smo olovke, opljačkali Plodine, zaigrajte prvu KOZu godine

Dragi kvizoljupci,

u petak, 12. siječnja u klubu Metropolis (Avenija Dubrovnik 10) organiziramo prvu KOZu, kviz općeg znanja, u 2018. godini. Pod vodstvom neuništivog Gorana Vugrineca Goca, barda domaće scene stand-up komedije, odigrat ćemo veseo kviz s više od stotinu pitanja. S obzirom da se radi o petku, kviz će započeti u 20 sati, a svaka se ekipa može sastojati od minimalno dvije i maksimalno četiri osobe.

PRIJAVI EKIPU NA PRVU KOZu OVE GODINE

Kviz će se sastojati od mnogima od vas dobro poznatih kategorija: Opći kaos donosi 25 pitanja iz svih mogućih i nemogućih područja općeg znanja i kulture, Sofijin izbor predstavlja vam osam različitih tematskih setova pitanja, od kojih vi birate četiri na koje želite igrati, Multimedijalna kaljuža ponovno će vam pokušati natjerati mozak do eksplozije, a znatno opuštenija je kategorija pod nazivom Čija mama crne brege dere, klasična igra asocijacija u kojoj ćemo od vas tražiti da odgonetnete identitet dviju osoba iz stvarnog svijeta. Finalna kategorija, Točno u podne, rezervirana je za dvije najuspješnije ekipe na kvizu, a sastoji se od serije brzopoteznih pitanja na pozornici.

Bogat nagradni fond osigurali su naši dragi sponzori predvođeni generalnim pokroviteljem KOZe Staropramenom. Uz njih, tu su i The Red Apple Pub, Room Escape by Fox in a Box, Miss Donut, Tehnički muzej Nikola Tesla, kreperija Le Mika...

Ulaznica se naplaćuje 20 kuna po članici ili članu ekipe. Ako vas je više od četiri, molimo vas da nam posebno naglasite kako bismo vam mogli pripremiti odgovarajući broj stolaca. Dakle, ako vas je više od četiri, možete igrati ali ne smijete u finale!

Vidimo se u petak, 12. siječnja, negdje oko 19.45 sati. Veliki pozdrav!