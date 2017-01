Nadrealni svijet Donalda Trumpa

Bio je to jedan reporter CNN-a, medijske kuće koju je Trump na svojoj prvoj konferenciji za tisak u ovoj godini oklevetao za širenje "lažnih vijesti", koji je prvi doveo u vezu sljedeće: na prvom mjestu američke Amazon bestseler liste odjednom se pojavio sumorni klasik Georga Orvela "1984.". Bi li to moglo imati veze s Trumpovim preuzimanjem predsjedničke funkcije i s uznemirujućim početkom njegovog glasnogovornika Seana Spicera, koji je predstavio svakojake "alternativne činjenice", a koje je Kellyanne Conway, Trumpova opunomoćenica za odnose s medijima kasnije pojašnjavala? CNN-ov reporter sigurno na to ne može odgovoriti, ali bi možda jedan pogled u kovčeg s blagom kulture mogao biti od koristi.

Pomoć broj 1: književnost

Sve je počelo u Bijeloj kući: novopečeni glasnogovornik Sean Spicer servirao je prisutnim novinarima očitu dezinformaciju o broju posjetitelja na polaganju zakletve Donalda Trumpa. "Nikada prije nečiju inauguraciju nije pratila tolika publika. Točka." Tvrdnja koja se, nakon provjere iz više neovisnih izvora, dokazala kao činjenično pogrešna. No, to nije bilo dovoljno i onda je Trumpova savjetnica, Kellyanne Conway opravdavala ovu izjavu na televiziji NBC ovako: "Kažete da je to bila pogrešna tvrdnja. Sean Spicer je ovdje predstavio alternativne činjenice."

Otada su društvene mreže eksplodirale pod hashtagom #alternativefacts s „postčinjeničnim" objavama. Više američkih komentatora je implikacije Kellyanne Conway opisalo kao najstrašniju viziju orvelovskih razmjera, a njegov roman vodi na Amazonovoj bestseler listi.

Novi govor i #spicerfacts

U svom romanu "1984", prvi put objavljenom 1949., Georg Orwell razvio je priču o jednom totalitarnom društvu, koje je pod sveprisutnim nadzorom i koje je zbog propagande podleglo kolektivnom ispiranju mozga. Središnju ulogu igra upotreba jezika: novogovor (engl. newspeak) je umjetno stvoren govor u političke svrhe. Kratki sažeci romana sada kruže Tviterom kao #alternativefacts - alternativne činjenice.

"1984" nije jedina lektira u kojoj se Amerikanci nadaju da će pronaći razjašnjenja. Među stotinu drugih najprodavanijih knjiga odjednom se nalaze i drugi klasici, kritičari društvenog poretka poput "It Can't Happen here" Georga Sinclaira, "Lijepi novi svijet" Aldousa Huxleya i "Porijeklo totalitarizma" Hannah Arendt.

Pomoć 2: umjetnost

Stara je poslovica kako riba smrdi od glave. Ovakav način razmišljanja slijedi i New York Times, kada je sljedećim scenama kompletirao dan inauguracije: Gospodin Trump je rekao: "Iako su na njega pale nekolike kapi kiše", kada je počeo svoj govor, nebo se, kaže, brzo razvedrilo. "Istina je da je kiša prestala i da je sinulo sunce." A onda je nastavio, "kiša je ponovo počela da pada kad sam ja prestao govoriti".

New York Times je pojasnio: počela je slaba kiša kada je Trump započeo svoj govor, i nije prestala cijelih 18 minuta koliko je govorio a nije prestala ni kada je završio svoj govor. Ovakve proturječnosti komentirala je jedna nizozemska novinarka na Twitteru nadrealnom fotomontažom - čime je htjela da staviti do znanja da jedino ovaj smjer umjetnosti može pomoći.

Kad smo već kod Nizozemske: oni su ubrzo nakon što je Trump preuzeo dužnost u svijet odaslali jedan satiričan reklamni spot i narugali se Trumpovoj retorici.

Pomoć 3: #alternativefacts

"Alternativne činjenice" Kellyanne Conway su postale viralne na društvenim mrežama. "Pod #alternativefacts se pogrešne informacije šire u nedogled.