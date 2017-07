Najavili novog Jamesa Bonda - no nešto je tu čudno

Ljubitelji avantura britanskog tajnog agenta organizacije MI6, bit će oduševljeni objavom datuma premijere novog filma o Jamesu Bondu.

Dvadest i peti po redu, novi film o Jamesu Bondu svjetlo dana trebao bi ugledati 8. studenog 2019. godine, prema potvrdama producenata.

S BBC-a saznajemo da bi scenarij za film trebali napisati Neal Purvis i Robert Wade, ista dva scenarista koja su radila na prethodnih šest filmova, a producirat će ga Michael G. Wilson i Barbara Broccoli. Ime, pak, posljednjeg i upravo najavljenog filma još uvijek nije poznato.

Ono što sa sigurnošću znamo jest da još nije potvrđeno hoćemo li u ulozi poznatog špijuna i zavodnika i po peti puta gledati Daniela Craiga. Glumac još nije potpisao ugovor, no The New York Times prenosi da 'nema sumnje' u to da će Craig prihvatiti ulogu.

Treći po redu Craigov film o Jamesu Bondu, Skyfall, postao je film s najvećom zaradom u Ujedinjenom Kraljevstvu odmah nakon premijere 2012. godine, ali odonda ga je pretekao film Ratovi zvijezda: Sila se budi.