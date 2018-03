Najavljen 12. Festival tolerancije - JFF Zagreb

Efraim Zuroff, poznat i kao Posljednji lovac na naciste, Feras Fayyad, redatelj najboljeg dokumentarnog filma Sundance Film Festivala 2017., Last man in Aleppo, Major Dodge, producent Jadnika, Nicolo Donato, redatelj filma Preko mora, samo su neki od intrigantnih gostiju 12. Festivala tolerancije koji se od 8. do 14. travnja tradicionalno održava u zagrebačkim kinima Europa i Tuškanac, a od ove godine i u Kinoteci.

„Osim velikih tema kao što su pitanja ljudskih prava, spol, rod, rasa, društveni status, ali i intimnih tema iz života pojedinca, aktualno 12. izdanje Festivala tolerancije bavi se problematikom izbjeglica koja je danas jednak problem kao što je bila četrdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća. Novim vizualnim identitetom kojeg potpisuje Iva Babaja, novom porukom, novim filmskim ostvarenjima, umjetničkim projektima, pisanom riječju, predstavljanjem svjetskih filmskih festivala, društvenom i kulturološkom kontemplacijom i kroz programe nastojimo ostvariti cilj - bolje i tolerantnije društvo" , istaknula je Nataša Popović, direktorica Festivala tolerancije predstavljajući ovogodišnji program u zagrebačkom hotelu Sheraton.

Tom prigodom posebno je zahvalila dvostrukom oskarovcu Branku Lustigu, svojevrsnom zaštitnom imenu Festivala tolerancije. Njih dvoje iz godine u godinu biraju najbolje igrane, dokumentarne i kratke filmove koji čuvaju sjećanje na žrtve holokausta, promiču ljudska prava i slobode te prihvaćanje različitosti i toleranciju.

Uz bogati filmski program tim Festivala predstavio je i atraktivan popratni program.

I ove godine organiziraju se tradicionalna Edukacijska jutra za djecu i mlade. Ovogodišnja gošća je dr. Cathy Gelbin sa Sveučilišta u Manchesteru koja će održat zanimljivo predavanje o holokaustu u filmskoj industriji.

Posjetitelje očekuje i predstavljanje intrigantne knjige Efraima Zuroffa Operacija posljednja prilika, koju je predstavio Seid Serdarević, osnivač i glavni urednik Frakture, uz poruku da se o temama poput zločina iz Drugog svjetskog rata uvijek treba govoriti.

U okviru Festivalskog marketa predstavit će se četiri gostujuća filmska festivala: The Hong Kong Jewish Film Festival, prvi azijski festival židovskog filma, FFIR - Festival povijesti i filma iz Rasnova u Rumunjskoj, History Film Festival Rijeka - jedan od najmlađih filmskih festivala u Hrvatskoj, dok će Bergen International Film Festival predstaviti njegov direktor Tor Fosse.

Ususret ovogodišnjem Festivalu već 5. travnja na pet atraktivnih zagrebačkih lokacija postavit će se svjetski poznata zbirka portretnih fotografija Humanae brazilske umjetnice Angelice Dass. Mlada španjolska umjetnica Silvia Grav, predstavit će projekt O holokaustu - zbirku crno-bijelih fotografija, koje će od 10. do 20. travnja biti izložene u Galeriji Arheološkog muzeja u Zagrebu.

Ljubitelji vrhunske glazbe neće propustiti dva sjajna koncerta. Austrijski bend Month of Sundays u Zagreb donosi zvuke post rocka i jazza, a Cimbalom - duo iz Mađarske oduševljava majstorijama na ovom neobičnom instrumentu.

Ulaz na sva događanja je besplatan.