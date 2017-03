Najavljeni prvi headlineri Ožujsko glazbene točionice

Ožujsko glazbena točionica, glazbena platforma koja je svojedobno ugostila samu kremu svjetske i domaće glazbene scene, ove godine ponovno kreće.

Na oduševljenje mnogobrojnih gostiju, sinoć su u Pivani najavljeni i prvi headlineri u sklopu Ožujsko glazbene točionice: pioniri elektropopa Pet Shop Boys, američka rap rock supergrupa Prophets of Rage, hip hop legende House of Pain, post rock heroji Black Peaks i britanska rock institucija The Cult.

Ove godine Ožujsko svoju novu-staru glazbenu platformu provodi u ekskluzivnom partnerstvu s LAA-om, što je samo pokazatelj da vrhunskim glazbenim iznenađenjima ove godine nije kraj.

Tako nas u sklopu Ožujsko glazbene točionice na zagrebačkom stadionu Šalata očekuje dvodnevni glazbeni spektakl u sljedećem sastavu:

26. lipnja - Prophets of Rage, House of Pain i Black Peaks

27. lipnja - The Cult

Jazine u Zadru bit će mjesto gostovanja jednog od najdugovječnijih i najuspješnijih bendova u povijesti - elektropop senzacije Pet Shop Boysa, koji će nastupati 12. kolovoza na Jazine Open Airu.

Tim je povodom direktor marketinga Zagrebačke pivovare Ivan Šuvar rekao:

„Veoma smo sretni i ponosi što ponovno pokrećemo Ožujsko glazbenu točionicu, kojom spajamo same vrijednosti naše Žuje, a to su prijatelji i glazba. Ove godine Ožujsko glazbenu točionicu nastavljamo u ekskluzivnom partnerstvu s agencijom LAA te nas čekaju renomirani svjetski i domaći izvođači koji će zadovoljiti svačiji glazbeni ukus. Osim odličnog lineupa koji smo sada najavili, do kraja godine u sklopu Ožujsko glazbene točionice očekuju nas i dodatna glazbena iznenađenja te mislim da će svi ljubitelji urbane glazbe ove godine zaista moći uživati u vrhunskim koncertima uz hladnu Žuju."

„Posao promotora često nije lak, međutim, kada uz sebe imamo dobrog partnera kao što je Žuja, onda sa zadovoljstvom odradimo svaki izazov koji je pred nama. Sa Žujom smo prijatelji dugi niz godina i ideja da zajedno ponovno pokrenemo Glazbenu točionicu potvrda je uspješne dosadašnje suradnje i pametne vizije budućnosti. Već ove godine gledat će se odlični bendovi po cijeloj Hrvatskoj, a to je tek zalet za sezone koje dolaze", za kraj je rekao Sanjin Đukić iz LAA-a.

Ulaznice za koncerte su u prodaji, a mogu se kupiti na prodajnim mjestima Eventim i eventim.hr, u Rockmarku i Dirty Old Shopu.