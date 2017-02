Najbolje od EXITA u Istri - Ovako će izgledati Sea Star Festival

Prva objava Sea Star Festivala sredinom prosinca postala je najveća glazbena vijest kraja godine, ne samo u zemlji, već i u cijeloj regiji, a dolazak Exita u Hrvatsku je izazvao pažnju u svjetskim muzičkim medijima kao što su Billboard, IQ ili Resident Advisor. Vodeći magazin elektronske glazbe tom je prilikom naveo da je EXIT sa svojim morskim izdanjima u Hrvatskoj i Crnoj Gori "postao više od festivala, više od pokreta, više od brenda. EXIT je danas kultura za sebe".

Jedan od najcjenjenijih europskih festivala tako je konačno stigao u obliku Sea Star Festivala koji će se 26. i 27. svibnja održati na prostoru umaškog kompleksa Stella Maris, u prelijepoj morskoj uvali s jednom od najboljih istarskih šljunkovitih plaža. Objavljen je i moćan headlinerski trio The Prodigy, Dubioza Kolektiv i Urban & 4, a već do Božića potvrđeno je više od 11.000 festivalskih posjetitelja. Sudeći po konceptu Sea Stara, posjetitelje očekuju najbolji originalni sastojci novosadskog Exita, spojeni u istarskoj "kužini"!

Izvorni duh Exita stiže na hrvatsku obalu!

Glavna programska karakteristika Sea Star Festivala bit će prenošenje duha najomiljenijih scena Exita uz originalan, morski pečat Istre. Već je poznato da će Sea Star imati šest pozornica, od kojih će dominirati Tesla Main Stage i Nautilus Arena. U programskom smislu, prednost će imati izvođači čiji su nastupi bili jedni od najboljih u povijesti Exita, pa će prvog dana Teslin stage biti u duhu istoimene glavne pozornice i na njemu će nastupiti njezini legendarni favoriti The Prodigy! Tesla, kao motiv i inspiracija, u festivalskom svijetu se originalno pojavio na Exitu - u jednom od prvih izdanja na prostoru festivala podignut je Teslin toranj, a 2013. Main stage ponosno je nosio naziv Main Tesla Stage i tad su na njemu Prodigy održali mitski nastup.

Žestoki bend iz Essexa ima posebnu kemiju s EXIT publikom za koju je i poznati DJ Mag napisao da nikad nisu "svjedočili luđoj atmosferi i publici u sve ove godine postojanja", te svima preporučio da ih obavezno gledaju na Exitu, što svakako vrijedi i za ostale događaje u istoj režiji. Istu večer nastupit će i vodeća regionalna atrakcija Dubioza kolektiv, te domaćini festivala Urban&4.

Druga večer glavne pozornice Sea Star Festivala predstavit će jednu od najpopularnijih elektronskih pozornica na svijetu - globalno famoznu EXIT Dance Arenu za koju je Mixmag nedavno napisao: "U proteklih 15 i više godina koliko postoji, nismo našli bolju Dance Arenu, a vjerujte da smo tražili", dok DJ Mag kratko dodaje: "najbolji prizor koji ćete ikad ugledati na nekom događaju elektronske glazbe". Osim duha, Dance Arena u Istru 27. svibnja šalje i svoje najveće zvijezde, koje će uskoro biti objavljene.

Nautilus Arena, smještena unutar glavnog ATP stadiona predstavit će još dvije superpopularne pozornice EXIT-a - Fusion i No Sleep - pa će tako jedna večer biti posvećena indie bendovima, a druga alternativnoj elektronici.

Ostatak festivala preselit će magičnu atmosferu Petrovaradinske tvrđave s još tri omiljene scene EXIT-a, koje čine neizostavni dio njegove duše i privlačnosti. Pozornice nazvane Zion Beats, Exotic Laguna i Silent Octopus donijet će žanrovsku raznolikost uz hip-hop, reggae, latino, bass, house, techno. Šesta pozornica, imena Cinema, donijet će veliko platno gdje će se osim odličnih filmova, prikazivati i najbolji nastupi s Exita u visokoj rezoluciji.

Sea Star formula: 2+2 = dan i noć!

Poznata je i tzv. "2+2" matematika festivala, odnosno da će uz dva glavna dana, publika uživati i u warm-up tulumu 25. svibnja, dok je nedjelja, 28. rezervirana za after-party! Sea Star počinje s dnevnim programom već u podne i to partyjima oko šljunčane plaže u laguni, dok će noćni program upaliti sve pozornice i trajati do ranih jutarnjih sati. Mnoštvo potvrđenih artista bit će objavljeno već u prvoj polovici veljače, a do kraja mjeseca bit će poznat kompletan program. Uz eklektičan glazbeni set up posjetitelje će na festivalu dočekati i bogati FoodLand, ali i chill i activity zone, a uskoro će se predstaviti i inovativan cashless sistem plaćanja na festivalu.

Sea Star zajednica - smeštaj uz festival!

Iskustvo koje za posjetitelje nudi Sea Star je danonoćna zajednica, jer se najbliži smještajni kapaciteti nalaze u neposrednoj blizini mora, svega 100 metara od ulaska u festivalski prostor, a najudaljeniji su najviše 15 minuta šetnje uz more! U ponudi su festivalski kamp, te smještaj u hotelima, vilama i apartmanima, a cijene se kreću već od nevjerojatnih 9,99 Eur po osobi.

Sea Star nudi dvije vrste kamp smještaja - Premium i Premium Plus - oboje kvalitete 4 zvjezdice, opremljeni s priključcima za struju, pipama s pitkom vodom, tuševima, wc-ima, na samo 100 metara od festivala i mora. Kamp će biti u funkciji od 24. do 29. svibnja s cijenama od 28,00 do 33,00 Eura. Osim kampa posjetitelji mogu rezervirati smještaj u hotelima Sol Aurora i Sol Umag (oboje 4 zvjezdice), Melia Istrian vilama (4 zvjezdice) te Sol Amfora, Sol Stella, Sol Katoro i Polynesia apartmanima (3 i 4 zvjezdice). Svi su u krugu od 100 metara do najviše 1 km od Sea Stara, što umaški festival čini najopremljenijim u Hrvatskoj.

Sve na jednom mjestu: Ulaznice i festivalski paketi!

Raznovrsnom smještaju dodan je i prijevoz autobusima iz svih većih hrvatskih gradova, kao i paketi koji objedinjuju ulaznicu, smještaj i prijevoz. Više informacija o paketima može se pronaći na siteu www.exittrip.org. U prodaji se trenutno nalazi limitiran broj festivalskih ulaznica koje se mogu kupiti po novoj poklon cijeni od 229 kn, što je 50% popusta od finalnog iznosa, a pronaći se mogu u sistemima Ticketshop.hr i Entrio.