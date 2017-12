Najbolje se razumiju - majke i kćeri

Majke i kćeri imaju najsnažniju povezanost, pokazala su istraživanja, iako zapravo svi to nekako jednostavno znamo.

Majke su uvijek bile tu za nas. I kada smo napravile svoje prve korake i kada smo postale žene. Premda bude poteškoća, u odnos između majke i kćeri nitko se ne može miješati.

U istraživanju je otkriveno da poremećaje raspoloženja majka prenosi na kćer. Znanstvenici su obavili MRI skeniranje na trideset i pet zdravih obitelji i otkrili da majka i kći imaju sličnu anatomiju kada je u pitanju dio mozga koji regulira emocije.

"Ova povezanost je znatno veća od odnosa majke - sina, oca - kćeri i oca -sina", rekli su istraživači iz The Journal of Neuroscience. To znači da žene imaju veću vjerojatnost da razumiju poveznicu emocija svojih majki nego bilo tko drugi.

Dakle, sljedeći put kada imate loš dan, možda biste željeli pozvati onoga koji najbolje razumije ono što prolazite - svoju mamu!

A ako ste se ikada osjećali kao da se pretvarate u svoju majku, sada imate znanostkoja vas u tome podupire. Nasljedna crta tvrdoglavosti, emocija, razmišljanja vrlo lako se nasljeđuje od majke.