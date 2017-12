Najbolji recept za božićni ručak - purica s mlincima

Purica s mlincima gotovo pa je nezaobilazni božićni ručak u ovim krajevima, a nije potrebno ni naglašavati kako svaka domaćica ima neke svoje tajne - što sastojke, što načine pripreme.

No, za one koji nisu baš gledali majke i bake kako pripremaju božićni ručak, a sad bi se željeli pokazati kao iskusni kuhari, tu je sveprisutni - YouTube.

Bacili smo se na pretraživanje i pronašli (a bome i isprobali) odličan recept koji će vam pomoći da zadivite svoje ukućane.

Recept za puricu s mlincima

Sastojci

1 purica

2 glavice crvenog luka

1 stapka celera

pola jabuke

2 do 3 mrkve

1/2 litre pilećeg temeljca

200 ml bijelog vina

maslinovo ulje

bosiljak, ružmarin i drugi začini po želji

sol, papar

Priprema

Puricu treba, kao što svi znamo, dobro nasoliti dan prije, no ako niste - nema problema, napravite to odmah i dajte jedno sat vremena da se sol barem djelomično upije. Idemo dalje - podignite malo kožicu, utrljajte maslinovo ulje pomiješano sa začinima, pazeći pritom da kožica ostane cijela.

Za one kojima je to frka - utrljajte u kožu, i to će biti dobro. Nadjev je jednostavan - pola jabuke i pola glavice crvenog luka, a on služi kako bi purica iznutra ostala sočna i vlažna.

Nakon toga narežite luk, mrkvu i celer na velike komade, stavite u protvan za pečenje, preko njega stavite rešetku i dodajte vino i pileći temeljac. Puricu stavite na pripremljenu rešetku kad se pećnica zagrije na 175 stupnjeva.

Koliko dugo se peče? Jednostavno je, za svaki kilogram trebate peći pola sata, pa izračunajte sami na temelju veličine vaše purice. Naravno, tijekom pečenja povremeno otvorite pećnicu, zagrabite sokove iz lima i dobro je prelijte.

Idemo na mlince - natrgajte ih na manje komade u posudu, prelijte vrućom vodom i procijedite nakon dvije minute, a zatim ih stavite u poseban lim za pečenje i prelijte sokovima od purice.

Evo i videa koji će vam sve detaljno objasniti, dobar tek!