Najbolji savjeti za život

Kad nas život ne mazi nego mlati, po definiciji tražimo bliske ljude i one koje cijenimo neki savjet, no ako i to zakaže, često se obratimo psihologiji za pomoć

Psihologinja i profesorica na Sveučilištu Massachusetts, Susan Krauss Whitbourne, za Psychology Today objedinila je, nabrojala i objasnila najbolje psihološke savjete.

1. Možete naučiti puno o ljudima promatrajući njihovo ponašanje

Najvažnija informacija koju trebate kako biste razumjeli neku osobu jest promatrati način na koji se ponašaju. Ljudi troše novac na stvari koje su im važne, ulažu vrijeme u projekte za koje smatraju da su od iznimne važnosti za njihov život i izražavaju svoj karakter načinom na koji hodaju i govore. Istina je da ljudi često prikrivaju svoje prave motive ili se nađu u situacijama u kojima su prisiljeni drugačije reagirati, jer nemaju kontrolu nad njima. Ipak, kad ljudi imaju potpunu slobodu i mogu se ponašati kako žele, možete puno zaključiti o njihovoj osobnosti, vrijednostima i interesima.

2. Bliske veze važne su za općenit osjećaj blagostanja

Iako velik broj ljudi stremi ka potpunoj neovisnosti, za koju su spremni podnijeti brojne žrtve, istraživanja pokazuju da je sposobnost poistovjećivanja s drugima jako važna za prevazilaženje brojnih životnih izazova. Možda je to jedan od razloga zašto toliko ljudi traži savjete vezane uz veze i odnose s drugim ljudima. Kad najbliža veza ne funkcionira kako bi trebala, ljudi postaju opterećeni i jadni, ali ako imaju partnera na kojega se mogu osloniti, imaju osjećaj da mogu preživjeti svaki, pa i najteži izazov.

3. Unutarnji osjećaji mogu utjecati na vanjsko ponašanje

Ljudi se mogu reagirati impulzivno, a na njih mogu utjecati i sukobi, za koje nisu ni svjesni da imaju. Ne morate postati psihoanalitičar, kako biste shvatili osnovu obrambenoga mehanizma ili prepoznali da postoje situacije u kojima bolni problemi, koji izazivaju tjeskobu, mogu izazvati krajnje neugodno i "neurotično" ponašanje.

4. Pozitivan stav odličan je motivator

Ljudi su spremni puno raditi, kako bi ostvarili svoje ciljeve. Nagrada, a ne kazna motivira na njihovo postizanje. Ponašanje se može oblikovati tako što se unaprijed znaju posljedice pojedinih postupaka. To znači da u životu koristite pozitivan stav, čak i kad ga niste svjesni. Primijetiti to možete u tome što, primjerice, djeci govorite da trebaju učiti duže ili se pokušavate riješiti neke neželjene navike. Pozitivan je stav sastavni dio života i onaj koji fantastično funkcionira.

5. Vodite računa kako pojedine situacije utječu na ponašanje

Prisjetite se, primjerice, na koji način gledate pješake, kad vozite automobil ili bicikl. Vjerojatno vas živcira to što im morate stati, da bi prešli cestu i to baš u trenutku kad vi prolazite istim putem. S druge strane, kad ste vi u ulozi pješaka, onda vas živcira što vam vozači ne staju ili čak i trube, ako prelazite cestu. Onoga trenutka kad shvatite poveznice ovakvih i drugih situacija, postat ćete empatičniji i otvoreniji prema drugim ljudima.

6. Inteligencija je puno više od broja pročitanih knjiga

Inteligencija je izrazito kompleksan pojam i sastoji se od određenih mentalnih sposobnosti. Ne sastoji se samo od broja pročitanih knjiga ili akademskoga postignuća, nego i od različitih iskustava. Ne treba zaboraviti niti emocionalnu inteligenciju, kao niti sposobnost procjenjivanja ljudi na osnovu ponašanja. Inteligencija je toliko više od pukoga isticanja nečije razine obrazovanja, kao jedinoga faktora i dokaza da je netko - inteligentan.