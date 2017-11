Najbolju mrežu u Hrvatskoj ima - HT

Hrvatski Telekom ima najbolju mobilnu podatkovnu i govornu uslugu među svim mrežama u Hrvatskoj. Potvrđuje to test kompanije P3 Communications koja je HT-u dodijelila P3 „Best in Test" certifikat, međunarodno priznati dokaz kvalitete mreže.

Certifikati koje P3 dodjeljuje široko su prihvaćeni kao nepristrani i reprezentativni rezultati testiranja mobilnih mreža, zbog toga što se temelje na realnoj usporedbi svih konkurenata na pojedinom tržištu. P3 Communications je mreže testirao u 65 zemalja na pet kontinenata.

Tijekom P3 testiranja provedenog od 28. rujna do 7. listopada HT-ova mreža prikupila je 918 od mogućih 1000 bodova, značajno više od neposredne konkurencije. Posrijedi je i najbolji rezultat u povijesti P3 mjerenja u Hrvatskoj. Time je HT pokazao da ima najbolju mobilnu uslugu u Hrvatskoj, odnosno najbolje korisničko iskustvo.

„Hrvatski Telekom je u 2017. za 178 milijuna kuna povećao ulaganja u infrastrukturu i tehnologiju. Upravo su P3 rezultati dokaz visoke kvalitete usluge koju hrvatski korisnici već danas radi toga imaju. Također, izvrsnost HT-ove mreže je vidljiva i u usporedbi s vodećim europskim tržištima, posebice u segmentu pristupa internetskim uslugama. Nastavljamo sa snažnim ulaganjem i razvojem svih segmenata tehnologije: agregacijske IP jezgrene mreže, pristupne mreže, servisne platforme i IT sustava i na taj način pripremamo Hrvatsku za novi val tehnoloških promjena", istaknuo je Davor Tomašković, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma.

Hrvatski Telekom danas nudi najveće brzine mobilne mreže do 350 Mbit/s, dok u Karlovcu započinje pilot-projekt gdje će korisnicima biti omogućen download do 550 Mbit/s. Riječ je o prvoj komercijalnoj primjeni tehnologije višestrukih antenskih sustava koja predstavlja temelj 5G mreža. Također, povećavaju se brzine i širi se pokrivenost fiksnim širokopojasnim internetom. Do kraja godine pristupnim brzinama većim od 30 Mbit/s bit će pokriveno 876 tisuća tj. 58 posto ukupnog broja kućanstava u Hrvatskoj. Optički pristup internetu bit će omogućen za 378 tisuća odnosno za 25 posto kućanstava. Sve to upućuje kako će na valu kontinuiranih investicijskih ciklusa, HT grupa samostalno ispuniti 70 posto ciljeva Digitalne agende 2020 za Hrvatsku.