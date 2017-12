Najčešće pogreške koje činimo prilikom spojeva s novim partnerom

Jesmo li zaboravili što znači izlaziti s nekime? S obzirom na sve greške koje činimo prilikom prvih nekoliko sastanka s novim partnerom ili partenricom, čak se i stručnjaci slažu s time da - jesmo.

Socijalna psihologinja Terri Orbuch i stručnjakinja za veze Irina Firstein otkrile su najčešće pogreške koje činimo u ranom stadiju veze.

Nitko nije izuzetak ovom pravilu i svi smo počinili barem jednu od ovih grešaka, ovo su one koje se najviše ističu:

1. Opsesivno praćenje na društvenim mrežama

Takozvano stalkanje pretvorilo nas je u osobe gotovo opsjednute željom da saznamo svaki korak koji netko poduzme. Zaboravljamo da su društvene mreže prepune lažnih informacija, pa čak i onih osnovnih, poput mjesta nečijeg stanovanja ili fakulteta koji je netko pohađao. One potiču lažnu percepciju na temelju koje stvaramo mišljenje o osobi prije nego što smo ju uopće uspjeli osobno upoznati.

Upitajmo se, trebamo li zaista znati gdje su slavili Božić 2014. i tko je to s njima na slici s prošlogodišnjeg ljetovanja?

2. Razgovor o bivšima

Nadamo se da ste to već znali, ali nitko ne želi slušati o svađama i nesporazumima između vas i vašeg bivšeg partnera, pogotovo na prvom spoju. Bivši ili bivša nikad neće potaknuti stvaranje iskre među vama koja je potrebna da biste razvili kemiju.

3. Igranje igrica čekanja

Pogađate, radi se o nimalo zabavnoj igri u kojoj jedna strana mora satima ili danima čekati da druga odgovori na poruku jer osoba koja odgovara želi ostaviti dojam da je toliko zaposlena ili aktivna ili cool da nema vremena ni za jednu jedinu poruku.

Naravno da ponekad jednostavno nemamo vremena, no ne bismo se trebali bojati odmah odgovoriti na poruku iz straha da ćemo ispasti previše željni pažnje.

4. Otkrivanje previše informacija o sebi

Iako je na spojevima važna iskrenost, postoji razlika između iskrenosti i pretjerivanja u dijeljenju osobnih informacija. Previše razgovora o sebi može ostaviti dojam narcisoidnosti ili smanjiti nečije zanimanje za daljnje druženje.

Čar romantičnih sastanaka je u postepenom upoznavanju, tako da informacije dijelimo na prirodan način, a ne da ih istresamo kao nešto čega se što prije želimo riješiti.

5. Vjerovanje da je prvi spoj bio loš jer se nismo poljubili

Intimnost je u ranim stadijima upoznavanja dokaz da među vama postoji fizička privlačnost, no ako je to jedina stvar na temelju koje sudite o uspjehu vašeg spoja, onda je to i jedino što među vama postoji i vjerojatno jedino do čega vam je stalo. Ako želite s osobom nešto više, onda biste u obzir kod prosuđivanja kvalitete spoja trebali uzeti i ostale dijelove vremena koje ste proveli zajedno (razgovor, smisao za humor, zajednički interesi...), a ne samo poljubac ili njegov manjak.

6. Pridržavati se svoje "liste"

Treba znati koje karakteristike tražimo u drugoj osobi, no to ne znači da treba išetati iz prostorije samo zato jer se vi i druga osoba ne slažete u nekom političkom pitanju ili vam se ne sviđa što netko vikendima igra pikado. Dođite na spoj otvorenog uma jer nikada ne znate tko će vas i čime oduševiti.

7. Nikad ne razgovarate telefonom

Tekstualne poruke ne mogu prenijeti emocije, pogotovo kada ih šaljemo osobi koja nas ne poznaje dobro. Ljudi ne mogu procijeniti našu iskrenost, sarkazam ili neznanje, sve ono što se može čuti u tonu nečijeg glasa.

8. Previše uređivanja za prvi spoj

Prvi spoj trebao bi biti opušten, tako da ni jednoj strani ne stvara pritisak ili nervozu.

Previše "lickanja" moglo bi ostaviti dojam umišljenosti i površnosti, a zbog premalo truda mogli bismo biti proglašeni nezainteresiranima.

9. Ne prestajete pričati

Najveća greška koju možete počiniti na spoju je zaboraviti slušati. Ako bez prestanka govorite o svojem "zanimljivom" životu to će samo udaljiti drugu osobu od vas jer ćete ostaviti dojam umišljenosti.