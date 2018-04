Najčudnije teorije zavjere na svijetu

Mislili ste da nema gorega od hrpe ljudi koji u 21.stoljeću vjeruju da je Zemlja ravna ploča? E, prevarili ste si. Ima ih. Postoje teorije zavjere toliko nevjerojatne da su smiješne, a u ovom članku pročitat ćete o 4 najčudnije.

Električni svemir

Ideja električnog svemira da uvjerava da Sunce i zvijezde ne pokreće nuklearna energija u njihovom središtu, već sjaje zbog visokog napona u svemiru.

Zagovornici ove ideje tvrde da je Sunce pozitivno nabijeno, poput velike žarulje, a svako je svemirsko tijelo okruženo električnim nabojem. Tvrde da su Zemlja ili bilo koji drugi planet nabijeni negativno, pri čemu se stvara ravnoteža.

Ova teorija ne objašnjava kako nastaju i nestaju zvijezde i crne rupe.

No njezin najzanimljiviji dio je visoki naboj za koji su uvjereni da postoji u svemiru. Da on zaista postoji, bio bi toliko snažan da uništi Zemljinu atmosferu i pokosi cijeli planet.

Hipoteza o fantomskom vremenu

Volite okrugle brojeve? Ako i da, sigurno ih ne volite kao car Svetog Rimskog Carstva, Oton III., papa Silvester I. i možda bizantski car Konstantin VII. Prema ovoj teoriji, oni su toliko voljeli okrugle brojeve da su izmislili 297 godina ljudske povijesti kako bi mogli vladati u 1 000.godini.

Heribert Illig tvrdi da je razdoblje između 614. do 911. godine izmišljeno i naziva ga fantomskim vremenom. Njegova ideja zagovara da su svi povijesni događaji koji su se u to doba odvili bili izmišljeni, a kalendar računanja vremena je time poremećen.

Illig se čak pojavio s „dokazima", ali zaboravio je pritom da su u to doba ljudi živjeli i izvan Europe. To fantomsko vrijeme obuhvaća vladavinu dinastije Tang u Kini i njihova detaljna ekonomska izvješća. U to se doba razvio islam i počeo se širiti svijetom. Zlobni bi ljudi zaključili da nije kalendar koji je u ovom slučaju poremećen.

Projekt Blue Beam

Ovo postaje sve bolje i bolje. Prema navodima pokojnog kanadskog novinara Serge Monast, NASA surađuje s antikristom kako bi lažirali „drugi dolazak". Svemirska agencija koristi naprednu tehnologiju kako bi postavila temelje novoj religiji koja bi obilježila stvaranje novog svjetskog poretka. Taj projekt naziva se Projekt Blue Beam.

Monast je tvrdio da će NASA najprije potaknuti potrese na specifičnim lokacijama, a nakon toga tamo bi „pronašli" dokaze da su dosadašnje religije pogrešne. Nakon toga, hologramima bi se prikazao „pravi Bog" koji bi zapravo bio prerušeni antikrist. Na kraju bi uslijedila invazija vanzemaljaca i demona.

Finska ne postoji

I najbolja za kraj. Postoji vjerovanje da Finska ne postoji. Cijelu državu kreirali su Rusija i Japan. Tako tvrdi mladi Jack kojemu su tu (tajnu?) istinu prenijeli njegovi roditelji, a on ju je velikodušno podijelio sa svijetom.

Cijeli svijet i Europska unija očigledno žive u zabludi? Ali pravo pitanje je: gdje onda žive Finci?