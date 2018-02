Najekstremniji oblik potrage za zlatom

Duboko u srcu aljaške divljine krije se zlato, ali pronaći ga mogu samo oni koji su dovoljno odvažni da se prihvate tog opasnog i prljavog posla.

U ovoj seriji miljenici publike, Dakota Fred i Dustin Hurt, izlaze iz okvira uobičajene potrage za zlatom, prihvaćaju se još opasnije, no potencijalno i još unosnije vrste rudarstva. Kopat će ispod ledenih riječnih brzaka i doslovno riskirati svoje živote u borbi s hladnoćom i ledenim bujicama. Kako bi uopće sastavili tim neustrašivih ronilaca, planinara i operatera strojevima, prvo moraju pridobiti investitora Todda Hoffmana da podrži njihov projekt potrage za zlatom tamo gdje ga se nitko nikada nije usudio tražiti.

Oni prate izvor zlata u rijeci koja vodi u planine i napuštene rudarske postaje, a morat će zaroniti u riječne brzace i opasne riječne bazene, koji su do nedavno bili nedostupni. Kako bi došli do mjesta iskapanja tragači za zlatom svakog dana pomoću ziplinea prelaze iznad 122 metra visokog kanjona, i to zajedno s opremom.

Da stvar bude bolja, njihov je kamp duboko u zemlji medvjeda, a prošle godine dok su rudarili grizliji su ga potpuno uništili. Potraga za zlatom težak je posao i nikad se ne zna tko će u njemu biti uspješan, a još kada u ekipi imate i početnike, pitanje je isplati li se uopće izlagati takvoj opasnosti.

