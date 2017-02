Najgora poza u seksu za žene

Poze u seksu predmet su zanimanja od pradavnih vremena, jer jednostavna misionarka nije baš pretjerano zabavna, iako se tvrdi da je zapravo - najbolja.

A koja je onda najgora? Muškarci će vjerojatno odgovoriti da takve nema, jer seks je seks, no ako pitate žene - to je ona kad su one gore.

Zašto? Evo devet najčešćih razloga koje žene navode u anketama:

1. Dok ste gore, ako niste u dobroj kondiciji brzo vam se umore noge, osobito bedreni mišići - eto poticaja za seriju čučnjeva dnevno

2. Nije baš ni jasno gdje vam noge u ovoj pozi trebaju biti

3. Trbuh vam u ovoj pozi dolazi u prvi plan i ako imate koji kilogram viška, vaš će šlaufčić zaplesati - naravno ne u vašem ritmu. Kad vi gore, on će dolje i obrnuto. Naravno, ako ste puni samopouzdanja i dobro vam je u vašem tijelu, njegova slobodna izvedba ne bi vas trebala dekoncentrirati.

4. Osoba koju jašete gleda vam ravno u nos

5. Istoj toj osobi mogao bi se slomiti penis u ovoj pozi

6. Niste u poziciji da namjestite najbolji izraz lica, a tu je podbradak u koji On gleda iz žablje perspektive

7. Grudi vam skaču gore - dolje što može biti bolno ako ste u drugom dijelu ciklusa

8. Opterećeni ste mišlju da u ovoj pozi morate izgledati savršeno, što nije ni malo lako

9. Dominatna poza sa sobom nosi i odgovornosti - sve je na vama i ne možete se samo prepustiti jer ritam je bitan