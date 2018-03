Najružnija boja na svijetu našla primjenu

Boje su vrlo utjecajna stvar, to vam vjerojatno ne moramo posebno naglašavati - dobro se zna da ćemo u proljeće odjenuti vesele i vedre boje, crvena će poslužiti za zavođenje, crna kao znak nesigurnosti i žalosti... sve u svemu, pomoću njih iskazujemo osjećaje.

Jednako tako koristimo boje kako bismo napravili ugodnju atmosferu u svome domu. Zidove sobe bojimo u opuštajuće blage nijanse, a kuhinju u boje koje potiču apetiti.

Najljepše je u svemu što kada smo kod boja, ne trebamo poštivati pravila. Svatko boji i kombinira kako hoće i kako mu najbolje odgovara.

No stručnjaci su složni, u ovu boju nitko neće ništa bojati jer je, kako tvrde, najružnija na svijetu.

