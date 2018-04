Najseksi naglasak na svijetu je...

Sjećate li se scene iz filma Riba zvana Vanda kad Jamie Lee Curtis ne može odoljeti Ottu i njegovom talijanskom naglasku kojim je zavodi bez greške? E, pa to je tako i u stvarnom životu, samo talijanski nije najseksi...

Naime, platforma za učenje stranih jezika Babbel provela je istraživanje o tome koji narod ima najseksi naglasak na svijetu. Istraživanje je provedeno na 15.000 ljudi iz Brazila, Španjolske, Italije, Francuske, Njemačke, Velike Britanije, SAD-a, Kanade i Australije.

Prvo mjesto zauzeo je - francuski koji mnogi nazivaju jezikom ljubavi, a drugo mjesto je pripalo talijanskom.

Treće mjesto zauzeli su Španjolci, a na četvrtom je engleski. To i nije toliko čudno, ali da je njemački dospio na peto mjesto... to već jest, i to prilično.

Lista najseksi naglasaka

1. Francuski

2. Talijanski

3. Španjolski

4. Engleski

5. Njemački

6. Portugalski

7. Švedski

8. Ruski

9. Nizozemski

9. Turski